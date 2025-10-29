विज्ञापन
दुनिया भर में फेमस हैं भारत के ये 6 फूड, लास्ट वाला तो हर किसी का है फेवरेट

Iconic Indian Food: भारत के कई व्यंजन दुनियाभर में मशहूर हैं और उन्हें बड़े चाव से खाया जाता है. तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही भारतीय फूड के बारे में जिसे दुनियाभर में सबसे ज्यादा खाया जाता है.

Read Time: 3 mins
भारत में खाने-पीने की कोई कमी नहीं है. यहां हर तरह का खाना खाने को मिलता है. भारत के कई व्यंजन दुनियाभर में मशहूर हैं और उन्हें बड़े चाव से खाया जाता है. अब पॉपुलर फूड एंड ट्रेवल गाइड टेस्ट एटलस ने वैश्विक फूड की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के इन 6 ब्रेड्स को जगह मिली है. दुनियाभर के 50 बेस्ट ब्रेड्स में से भारत के 6 ब्रेड फूड स्थान मिला है, जिसमें से 4 तो टॉप 10 लिस्ट में शामिल हैं.

भारत के सबसे पॉपुलर ब्रेड- (Indian Famous Breads)

1 बटर गार्लिक नान-

बटर गार्लिक नान दुनिया भर में फेमस है. यह नान बहुत सॉफ्ट होती है, जो तंदूर में बनाई जाती है, इसमें मक्खन और लहसुन का टेस्ट दिया जाता है. इसे ज्यादातर पनीर, दाल मखनी के साथ खाया जाता है.

Latest and Breaking News on NDTV

2. अमृतसरी कुलचा-

अमृतसरी कुलचा, जोकि आलू से भरा होता है और इसे भी तंदूर में सेका जाता है. यह बहुत क्रिस्पी और चबाने में बहुत सॉफ्ट होता है. इसे ज्यादातर छोले और अचार के साथ खाया जाता है. यह पंजाब की गली-गली में बिकता है.

3. परोटा-

परोटा लच्छेदार होता है. यह मैदा से बनता है और लेयर में बना लच्छेदार पराठे जैसा होता है. इसे तवे पर सेका जाता है. खासकर इसे कुरमा, सालन, करी, और रोस्टेड मीट के साथ खाया जाता है. इसे भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी पसंद किया जाता है.

4. नान-

भारत में शादी-पार्टियों में इस खूब खाया जाता है. तंदूर में सिकने वाली इस नान में आलू भी होता है, और इस पर देसी घी लगाकर खाते हैं. तंदूर को मटर पनीर और दाल मखनी संग खाते हैं. इसे दुनियाभर में पसंद किया जाता है.

5. पराठा-

भारतीय फूड में पराठा सबसे कॉमन है. इसे दुनिया भर में लोग खाना पसंद करते हैं. इसे कई तरह से बनाया जाता है, जैसे आलू पराठा, अंडा पराठा, प्याज पराठा. पनीर पराठा. यह काफी मोटा होता है और यह खाने में बहुत सॉफ्ट होता है. इसे खासकर आटे से बनाया जाता है.

 6. आलू नान-

आलू नान को भी दुनियाभर में खाया जाता है. तंदूर में पकाने के बाद इसे तवे पर अच्छे से रोस्ट कर क्रिस्पी बनाया जाता है और इस फिर इसके ऊपर मक्खन और देसी घी डालकर इसका स्वाद लिया जाता है. इसे करी, योगर्ट, चटनी और अचार के साथ खाते हैं. हमें यकीन है, इन सबके बारे में जाने के दौरान आपके मुंह में जरूर पानी आया होगा.

