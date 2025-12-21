अदा शर्मा का देसी स्किन केयर फॉर्मूला हुआ वायरल, 10 मिनट में तैयार ये रेसिपी बढ़ाएगी चेहरे की चमक

Glowing Skin Diet: आजकल स्किन केयर सिर्फ क्रीम और सीरम तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब लोग यह भी समझने लगे हैं कि जो हम खाते हैं, वही हमारी त्वचा पर दिखता है. इसी सोच को मजेदार अंदाज में सामने रखा है बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा ने. हाल ही में अदा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने यूनिक स्किन केयर फॉर्मूले को दिखाया और कैप्शन में लिखा, "कौन ट्राई करेगा मेरा स्किन केयर फॉर्मूला?"

वीडियो की शुरुआत ही काफी मजेदार है. अदा कहती हैं कि उनके पीछे खड़ा "रसेल माइक्रो" भी यही कहता है, "ईट योर स्किन केयर." यानी स्किन के लिए बाहर से कुछ लगाने से पहले, अंदर से सही पोषण देना जरूरी है. अदा बताती हैं कि यह रेसिपी उन्होंने एक इंस्टाग्राम रील से सीखी और इसे बनाना बेहद आसान है.

अदा शर्मा का वायरल स्किन केयर फूड फॉर्मूला | Adah Sharma's Viral Skincare Food Formula

इस रेसिपी की सबसे खास बात है कि यह पूरी तरह नेचुरल और वीगन है.

सामग्री:

ढेर सारी गाजर

1 चम्मच वेगन हनी

थोड़ा सा सरसों का तेल

स्वादानुसार नमक

थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर

नींबू का रस

ऊपर से तिल के बीज

बनाने का तरीका:

सबसे पहले गाजरों के सिरे काट लें और फिर उन्हें बहुत पतली-पतली स्ट्रिप्स में काटें. अदा मजाक में कहती हैं कि अगर आपके पास 6 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का टाइम है, तो 10 मिनट इस रेसिपी के लिए भी निकाल सकते हैं.

अब इन गाजर स्ट्रिप्स में वेगन हनी, सरसों का तेल, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालें. अच्छे से मिक्स करें और फिर नींबू का रस मिलाएं. ऊपर से तिल के बीज डालकर एक बार फिर मिक्स, मिक्स, मिक्स, जैसा कि अदा अपने मजेदार अंदाज़ में कहती हैं.

क्यों फायदेमंद है ये रेसिपी?

गाजर में मौजूद बीटा-कैरोटीन त्वचा को नेचुरल ग्लो देने में मदद करता है.

सरसों का तेल और तिल हेल्दी फैट्स का अच्छा स्रोत हैं, जो स्किन को अंदर से पोषण देते हैं.

नींबू का रस शरीर को डिटॉक्स करने में सहायक है.

वेगन हनी एनर्जी और एंटीऑक्सीडेंट्स देती है.

अदा शर्मा का कहना है कि इस तरह का खाना न सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, बल्कि आपकी स्किन में भी नेचुरल चमक आएगी. उनका मैसेज साफ है- महंगे प्रोडक्ट्स से पहले अपनी प्लेट पर ध्यान दीजिए.

आखिर में…

अदा शर्मा का यह देसी और सिंपल स्किन केयर फॉर्मूला इस बात की याद दिलाता है कि सुंदर त्वचा का राज हमारी किचन में ही छुपा है. अगर आप भी नेचुरल तरीके से स्किन का ग्लो बढ़ाना चाहते हैं, तो इस आसान रेसिपी को जरूर ट्राई करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)