Butter Garlic Naan: घर पर कैसे बनाएं बटर गार्लिक नान?

Butter Garlic Naan: बटर गार्लिक नान एक सॉफ्ट, तंदूर में पकाई हुई रोटी है, जिस पर मक्खन लगाया जाता है और ऊपर से बारीक कटा हुआ लहसुन इसका स्वाद दोगुना कर देता है.

जब भी हम किसी रेस्तरां में खाने के लिए जाते हैं, तो एक चीज ऐसी है, जिसे ज्यादातर लोग ऑर्डर करते हैं और कहीं न कहीं, उसके बिना खाना अधूरा भी लगता है. जी हां यहां हम बटर गार्लिक नान के बारे में बात कर रहे हैं, जो अपने स्वाद के लिए जानी जाती है. बता दें, बटर गार्लिक नान एक सॉफ्ट, तंदूर में पकाई हुई रोटी है जिस पर मक्खन लगाया जाता है और ऊपर से बारीक कटा हुआ लहसुन इसका स्वाद दोगुना कर देता है. आपको बता दें, पॉपुलर फूड एंड  ट्रैवल गाइड टेस्ट एटलस ने कई डिशेज और ड्रिंक को लेकर रैंकिंग जारी की है. हाल ही में इसने दुनिया के 50 बेस्ट ब्रेड यानी रोटी (अक्टूबर 2025 तक) की एक नई रैंकिंग जारी की है, जिसमें बटर गार्लिक नान पहले नंबर पर है. आइए ऐसे में जानते हैं क्या है इसकी रेसिपी.

सबसे पहले आपको बता दें,  बटर गार्लिक नान अन्य नान से काफी अलग है. दरअसल इसका हल्का स्मोकी (Smoky) टेस्ट इसे काफी खास बनाता है. इसे इंडियन करी और तंदूरी डिशेज के साथ खूब खाया जाता है. वहीं मक्खन और लहसुन का कॉम्बिनेशन इसे अनोखा स्वाद देता है जिसे बहुत से लोग पसंद करते हैं.

घर पर बटर गार्लिक नान बनाने की रेसिपी- (Recipe to make butter garlic naan at home)

1. एक छोटे कटोरे में ½ चम्मच इंस्टेंट यीस्ट और 1 चम्मच चीनी लें. अब 3 बड़े चम्मच पानी डालें और अच्छी तरह मिलाएं. इंस्टेंट यीस्ट और चीनी को पानी में घोलें. एक तरफ रख दें.  (गार्लिक नान के आटे में  डालने से पहले इंस्टेंट यीस्ट को पानी के साथ मिलाना सही माना जाता है)
2.  अब मैदा, लहसुन और अन्य सामग्री निकाल लें. आटे की सामग्री को बाउल या स्टैंड-मिक्सर बाउल में डालें.

सामग्री

  • 1 कप गेहूं का आटा – 120 ग्राम
  • 1 कप मैदा – 125 ग्राम
  • 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन या बारीक कटा हुआ लहसुन
  • 2 बड़े चम्मच तेल, कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर वाला तेल
  • आधा से 1 छोटा चम्मच नमक या आवश्यकतानुसार


3. जब तक आप अन्य सामग्री तैयार करेंगे, तब तक इंस्टेंट यीस्ट यानी  खमीर मिक्सर बुलबुलेदार और और झागदार हो जाएगा.
4. अब झागदार खमीर मिक्सर को कटोरे में गार्लिक नाम के आटे में  डालें.
5.  इसके बाद आटे को आधा कप पानी से चिकना, मुलायम गूंथ लें. वहीं गूंथते समय थोड़ा-थोड़ा पानी भी डालें, ताकि आटा और ज्यादा सॉफ्ट हो सके.
6. अगर आटा सख्त या कड़ा लगे, तो 1 से 2 बड़े चम्मच पानी डालकर दोबारा गूंथ लें. ध्यान रखें कि आटा मुलायम और लचीला होना चाहिए.
7. अब आटे को किचन नैपकिन 45 मिनट से 1 घंटे तक ढक दें, ताकि यह फूल जाए.
8. अब यीस्ट यानी खमीर उठने के बाद आटा का आकार दोगुना हो जाएगा. जिसका मतलब ये है कि यह गार्लिक नान बनाने के लिए बिल्कुल सही है.
9. अब आटे की बराबर आकार की लोइयां बना लें.  इस लोई को अपनी हथेलियों के बीच रोल करके एक गोल लोई बनाएं. इसे हल्का सा चपटा करें.
10. लोइयों को एक ट्रे पर रखें जहां उनके बीच थोड़ी जगह हो. इसके बाद किचन टॉवल से ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें.

ऐसे बनाएं गार्लिक बटर- Know How Make Garlic Butter:

1. एक छोटे पैन या कड़ाही में धीमी आंच पर 4 बड़े चम्मच मक्खन पिघलाएं. आप नमकीन या बिना नमक वाला मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं.
2.  जब सारा मक्खन पिघल जाए, तो उसमें 2 छोटे चम्मच बारीक कटा हुआ या बारीक कटा हुआ लहसुन डालें और इसे 10 मिनट तक चलाएं.  फिर आंच बंद कर दें. बता दें, पिघले हुए मक्खन की गर्मी से लहसुन पक जाएगा और आपको अपने नान पर कच्चे लहसुन का तीखा स्वाद नहीं आएगा.
3.  जब यह पिघला हुआ मक्खन वाला मिश्रण गरम हो जाए, तो इसमें 2 बड़े चम्मच कटा हुआ पुदीना या हरा धनिया डालकर मिलाएं और एक तरफ रख दें.

बटर गार्लिक नान को बनाने का फाइनल स्टेप्स | Final Steps to Make Butter Garlic Naan:

1. अब लोई को बेलना शुरू करें. ऊपर से थोड़ा सा गेहूं का आटा छिड़क लें.  बता दें, बेलते समय ज्यादा आटा न डालें.
2. अब आटे पर थोड़े से कलौंजी के बीज छिड़क दें,  अगर आपके पास कलौंजी के बीज नहीं हैं, तो सफेद या काले तिल डालें.
3. बेलन की मदद से लगभग 7 से 8 इंच का गोल या अंडाकार आकार का नाम बेल लें. इसके बाद आप आटे के ऊपरी हिस्से को खींचकर उसे थोड़ा पतला कर सकते हैं.
4. धीरे से पलटें और कलौंजी वाले हिस्से को चकले पर लगाएं. ऊपर वाले हिस्से पर अच्छी तरह से पानी लगाएं.
5. अब एक तवे पर मध्यम से तेज आंच पर गार्लिक नान को सेंके. जब तवा गरम हो जाए, तो पानी वाला हिस्सा गरम तवे से लगा दें. इसके बाद अच्छे से सेंके.
6. अब इसके ऊपर गार्लिक बटर लगाएं. आपका गरमा गरम बटर गार्लिक नान तैयार है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

