बिहार का देसी खजाना: लिट्टी-चोखा से आगे भी है स्वाद की दुनिया, क्या आपने चखे हैं ये 8 लाजवाब व्यंजन?

Bihar Traditional Food: भारत की हर गली में स्वाद बसता है और जब बात बिहार की हो, तो जेहन में सबसे पहले लिट्टी-चोखा का नाम आता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि बिहार का जायका सिर्फ इसी एक डिश तक सीमित नहीं है? यहां की मिट्टी, मौसम और लोकसंस्कृति ने ऐसे-ऐसे शाकाहारी व्यंजन दिए हैं, जिनका स्वाद बेहद सादा होते हुए भी दिल को छू जाता है. बिहार के खानपान की खासियत है कम मसाले, शुद्ध सामग्री और देसी तरीकों से बनी रेसिपी.

बिहार का पारंपरिक भोजन खेतों में मेहनत करने वाले लोगों की जरूरतों से जुड़ा रहा है. इसलिए यहां के व्यंजन पेट भरने वाले, पोषण से भरपूर और लंबे समय तक एनर्जी देने वाले होते हैं. खास बात यह है कि ज्यादातर बिहारी शाकाहारी डिशेज सरसों के तेल, सत्तू, चावल, दाल और मौसमी सब्जियों से बनती हैं. यही वजह है कि इनका स्वाद आज भी बिल्कुल असली और देसी लगता है. आइए जानते हैं बिहार के 8 ऐसे शाकाहारी व्यंजन, जो लिट्टी-चोखा के अलावा भी इस राज्य की पहचान हैं.

बिहार के सबसे पॉपुलर व्यंजन | Most Popular Dishes of Bihar

1. सत्तू की पराठा और सत्तू की सब्जी

सत्तू बिहार की जान माना जाता है. भुने चने से बना सत्तू पेट को ठंडक देता है और शरीर को ताकत. सत्तू भरे पराठे हों या सत्तू की पतली सब्ज़ी, दोनों ही स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल हैं.

2. कढ़ी-बड़ी

बिहार की कढ़ी थोड़ी अलग होती है. इसमें दही और बेसन के साथ हल्की खटास होती है और बड़ी यानी बेसन की पकौड़ियां इसे खास बनाती हैं. चावल के साथ परोसी जाने वाली यह डिश बेहद सुकून देती है.

3. घुघनी

घुघनी सफेद मटर से बनने वाली लोकप्रिय डिश है. इसे उबालकर सरसों के तेल, अदरक, लहसुन और हल्के मसालों में पकाया जाता है. ऊपर से हरी मिर्च और नींबू डालने से इसका स्वाद और निखर जाता है.

4. खाजा (नमकीन स्टाइल)

हालांकि खाजा को मीठे में ज्यादा जाना जाता है, लेकिन बिहार के कई हिस्सों में इसका हल्का नमकीन रूप भी मिलता है. चाय के साथ खाया जाने वाला यह स्नैक काफी कुरकुरा होता है.

5. लौकी की सब्ज़ी (चोखा स्टाइल)

बिहार में लौकी को भी खास अंदाज़ में पकाया जाता है. उबली या भुनी लौकी को सरसों के तेल, लहसुन और हरी मिर्च के साथ मैश कर दिया जाता है, जो चोखा जैसी लगती है और बेहद स्वादिष्ट होती है.

6. बेसन की सब्जी

यह डिश बिहार की देसी सोच को दर्शाती है. बेसन से बनी यह सब्ज़ी कम सामग्री में तैयार होती है और चावल या रोटी दोनों के साथ खूब जमती है. इसका स्वाद हल्का और पेट के लिए आसान होता है.

7. चना दाल की घुघनी (सूखी)

यह घुघनी का दूसरा रूप है, जिसमें चना दाल को मसालों में भूनकर सूखी सब्ज़ी की तरह बनाया जाता है. यह टिफिन या यात्रा के लिए बढ़िया विकल्प मानी जाती है.

8. भात-नोनी साग

बिहार का पारंपरिक साग, जो चावल धोने के पानी से उगता है. इसे हल्के मसालों में पकाया जाता है और यह पोषण से भरपूर होता है. देसी स्वाद पसंद करने वालों के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं.

क्यों खास है बिहारी शाकाहारी भोजन?

बिहारी खाना दिखावे में नहीं, स्वाद और सेहत में विश्वास रखता है. यहां के व्यंजन न तो बहुत तीखे होते हैं, न ही भारी. यही वजह है कि ये हर उम्र के लोगों को पसंद आते हैं. बिहार का जायका सिखाता है कि कम चीज़ों में भी बेहतरीन स्वाद पाया जा सकता है.

