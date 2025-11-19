विज्ञापन
किचन का किंग है बेकिंग सोडा, दाग हटाने से लेकर, हेल्दी डाइजेशन तक हर काम में नंबर वन, जानिए क्या-क्या करता है

How to Use Baking Soda: अगर आप भी बेकिंग सोडा को हल्के में लेते हैं, तो यहां जान लीजिए ये कैसे आपको घरेलू कामों को आसान बनाने से लेकर स्वास्थ्य लाभ भी देता है.

Baking Soda: बेकिंग सोडा घर के बहुत से काम आसान बनाता है.

Baking Soda Benefits: हमारे किचन में एक ऑलराउंडर हमेशा से है. हम इसे हर काम में सबसे आगे रखते हैं लेकिन ज्यादा प्रचार नहीं करते. हम बात कर रहे हैं किचन के सुपरहीरो बेकिंग सोडा की. हालांकि बहुत से लोग आज भी सवाल करते हैं कि बेकिंग सोडा क्या काम करता है? बेकिंग सोडा के फायदे क्या है? (Baking Soda Ke Fayde) और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कैसे करें? कोमलता बढ़ाने से लेकर दुर्गंध दूर करने और क्लीनिंग एजेंट तक, बेकिंग सोडा के कई उपयोग हैं जिनके बारे में हम सभी जानते हैं. हल्के स्पर्श से यह पके हुए माल को उभारता है और मांस को कोमल बनाता है, जबकि इसकी ताजागी जिद्दी दागों और दुर्गंध से निपटती है. यह स्वाद बढ़ाता है और कामों को आसान बनाता है.

घरेलू कामों को आसान बनाने से लेकर आसानी से बर्तन चमकाने बेकिंग सोडा के कई उपयोग हैं जो भले ही रसोई से शुरू होकर पूरे घर में काम आते हों. इस साधारण सफेद पाउडर की को किचन किंग कहा जाता है. आइए जानते हैं बैकिंग सोड़ा हमारे किचन में किन चीजों को आसान बनाता है.

बैकिंग सोडा का इस्तेमाल कैसे करें? | How to use baking soda?

1. साफ-सफाई

बेकिंग सोडा के जादुई गुण क्लीनिंग में भी काम आते हैं. इसका हल्का एब्रेसिव गुण इसे कई सतहों से दाग, ग्रीस और जमी हुई मैल को प्रभावी ढंग से साफ करने में सक्षम बनाता है. काउंटरटॉप्स, सिंक और कटिंग बोर्ड की सफाई से लेकर बर्तनों पर जमे जिद्दी अवशेषों को हटाने तक, बेकिंग सोडा की कोमल लेकिन पावरफुल क्लीनिंग ने इसे किचन के एक विश्वसनीय साथी के रूप में स्थापित कर दिया है.

2. एक प्राकृतिक दुर्गन्धनाशक

बेकिंग सोडा गंध को दूर करने की अपनी असाधारण क्षमता के लिए प्रसिद्ध है. चाहे वह रेफ्रिजरेटर से आने वाली तीखी गंध को दूर करना हो, बदबूदार कूड़ेदानों को बेअसर करना हो, या गंदे बर्तनों को ताजा करना हो, बेकिंग सोडा का एक छिड़काव अप्रिय गंध को दूर भगाने में अद्भुत काम करता है, जिससे आपकी रसोई ताजा और आकर्षक महकती है.

3. दाग हटाने में माहिर

बेकिंग सोडा में दाग हटाने के अद्भुत गुण होते हैं. पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बनाने पर यह काउंटरटॉप्स, स्टोवटॉप्स और कुकवेयर सहित कई सतहों पर लगे जिद्दी दागों को प्रभावी ढंग से हटा सकता है. इसकी हल्की घर्षण क्षमता इसे रोजमर्रा के दागों से निपटने के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय उपाय बनाती है, जिससे आपकी रसोई चमक उठती है.

4. फलों और सब्जियों की सफाई

फलों और सब्ज़ियों को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा बहुत काम आता है. पानी और बेकिंग सोडा के घोल में भिगोने से गंदगी, कीटनाशक और मोम के अवशेष हट जाते हैं, जिससे खाने के लिए फल ज़्यादा स्वस्थ और साफ रहते हैं. यह न केवल फूड सेफ्टी को बढ़ाता है, बल्कि फलों और सब्ज़ियों के स्वाद और बनावट में भी सुधार करता है.

5. पाचन में सहायक

रसोई में इस्तेमाल होने वाले कई कामों के अलावा, बेकिंग सोडा कभी-कभार होने वाली सीने की जलन या अपच से भी राहत देता है. अगर इसे कम मात्रा में और किसी हेल्थ प्रोफेशनल की सलाह पर इस्तेमाल किया जाए, तो पानी में एक चम्मच बेकिंग सोडा घोलकर पेट के एसिड को बेअसर करके पाचन संबंधी परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

