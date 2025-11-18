क्या 15 दिन तक खाली पेट 2 कली लहसुन खाने से गंदा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है? जानिए फायदे और नुकसान

Garlic For Cholesterol: जब भी दिल की सेहत, खराब कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर की बात होती है, लोग एक घरेलू नुस्खे का जिक्र जरूर करते हैं, सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाना. लहसुन हमारे किचन में सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जबरदस्त औषधीय ताकत के लिए भी जाना जाता है. कई लोग दावा करते हैं कि अगर आप लगातार 15 दिन तक सुबह खाली पेट 2 कली लहसुन खा लें, तो खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL तेजी से कम होने लगता है और दिल मजबूत बनता है. लेकिन, क्या यह दवा जितना असरदार है? क्या सच में 15 दिन में कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है? और क्या इससे कोई नुकसान भी हो सकता है? चलिए इस पूरे विषय को सरल भाषा में समझते हैं.

लहसुन में ऐसा क्या है जो कोलेस्ट्रॉल कम करे?

लहसुन में एक बेहद खास तत्व होता है एलिसिन (Allicin). जब लहसुन को कच्चा काटा या कूटा जाता है, तो यही एलिसिन सक्रिय होकर शरीर में चमत्कारी काम करता है. यह तत्व शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद करता है.

इसके अलावा लहसुन:

खून को पतला करता है.

ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है.

सूजन कम करता है.

एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है.

यही वजह है कि इसे दिल का नेचुरल प्रोटेक्टर कहा जाता है.

क्या 15 दिन में असर दिखना संभव है?

अगर आप 15 दिन तक रोज सुबह 2 कली कच्चा लहसुन खाते हैं, तो शरीर में हल्के बदलाव महसूस हो सकते हैं जैसे:

पेट हल्का महसूस होना

ब्लड प्रेशर थोड़ा स्थिर होना

एनर्जी में सुधार

पाचन बेहतर

इसका मतलब है लहसुन खाने से असर शुरू हो सकता है, लेकिन पूरी राहत पाने में समय लगता है.

लहसुन किस तरह कोलेस्ट्रॉल कम करता है?

LDL को ऑक्सिडाइज होने से रोकता है. ऑक्सिडाइज्ड LDL ही धमनियों में प्लाक बनाता है. लहसुन इस प्रक्रिया को धीमा करता है. खून में फैट का संचय कम करता है. लहसुन लिवर में कोलेस्ट्रॉल बनने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है. ब्लड फ्लो बेहतर करता है. इससे दिल पर भार कम होता है और ब्लॉकेज बनने का खतरा घटता है.

लहसुन खाने के तरीके से फर्क पड़ता है:

सबसे ज्यादा असर किस तरह होता है?

कच्चा और कूटा हुआ लहसुन सबसे प्रभावशाली.

खाली पेट एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है.

2–3 कलियां खाएं

गुनगुने पानी के साथ खा सकते हैं.

लहसुन के फायदे | Benefits of Garlic

खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) कम करने में सहायक

ब्लड प्रेशर कंट्रोल

दिल की धमनियों को सुरक्षित

इम्यूनिटी मजबूत करता है.

बैक्टीरिया और फंगस से लड़ता है.

पाचन और मेटाबॉलिज्म सुधारता है.

लहसुन खाने के नुकसान भी जान लें:

हर चीज का फायदा तभी है जब सही मात्रा में ली जाए.

कच्चा लहसुन ज्यादा खाने से:

पेट में जलन

बदहजमी

मुंह की दुर्गंध

गैस या जलन

उल्टी जैसा महसूस

ब्लड थिनिंग ज्यादा होना

यह खासतौर पर उन लोगों के लिए जोखिम बन सकता है जो खून पतला करने की दवाएं लेते हैं.

किसे नहीं खाना चाहिए?

जिन्हें एसिडिटी/अल्सर की समस्या हो.

जिन्हें ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो.

गर्भवती महिलाओं को ज्यादा मात्रा नहीं लेनी चाहिए.

सर्जरी से पहले लहसुन से बचना चाहिए.

कच्चा लहसुन खाली पेट लेने से खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) कम करने में मदद मिलती है, लेकिन 15 दिन में चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. यह एक धीमी लेकिन असरदार प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो रेगुलर सेवन, बेहतर खान–पान और एक्सरसाइज के साथ मिलकर शानदार रिजल्ट देती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)