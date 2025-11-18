किस देश में नहीं मिलता गेहूं का आटा? जानिए वहां के लोग क्या खाते हैं

Which Country Does not Have Wheat Flour: हम भारत में रोजाना रोटियां, पराठे, पूरियां और ब्रेड के रूप में गेहूं का आटा खाते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां गेहूं का आटा बहुत कम मिलता है और कुछ जगह तो ऐसा भी है जहां गेहूं लगभग न के बराबर खाया जाता है? पहली बार यह बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि भारतीय खाने में गेहूं का स्थान बहुत बड़ा है. लेकिन, दुनिया के कई देशों की जलवायु, खेती का ढांचा और खान-पान की आदतें ऐसी हैं कि वहां गेहूं न तो ज्यादा उगाया जाता है और न ही रोजमर्रा में खाया जाता है. कौन-से देश में गेहूं का आटा लगभग नहीं खाते और वहां के लोग आखिर रोजाना खाने में क्या उपयोग करते हैं. आइए जानते हैं.

दुनिया में किस देश में गेहूं का आटा नहीं मिलता? | In Which Country of the World Wheat Flour is Not Available?

1. जापान

जापान एक ऐसा देश है जहाँ गेहूं की खेती बेहद कम होती है. वहां की जलवायु और खेती का पैटर्न चावल के लिए ज्यादा उपयुक्त है. जापानी लोगों का मुख्य भोजन है चावल (Rice), सोया फूड, नूडल्स (जो ज्यादातर गेहूं के नहीं, राइस या बकव्हीट के होते हैं) और सी फूड्स.

जापान में रोटी जैसी किसी चीज का चलन लगभग नहीं है. लोग एनर्जी के लिए चावल और प्रोटीन के लिए मछली और सोया प्रोडक्ट्स पर निर्भर रहते हैं.

ये भी पढ़ें: भारत में रागी का आटा सबसे ज्यादा किस राज्य में खाया जाता है? इन 3 जगह के लोग बिना रागी खाए नहीं रह पाते

2. इंडोनेशिया

इंडोनेशिया भी उन देशों में शामिल है जहां गेहूं का आटा लोगों की रोजमर्रा का हिस्सा नहीं है. यहां इतनी नमी और गर्म जलवायु है कि गेहूं की खेती लगभग नहीं हो पाती. यहां के लोग खाते हैं स्टीम्ड राइस, राइस केक, राइस नूडल्स, मसालेदार वेज और नॉन–वेज डिशेज. यहां ज्यादातर लोग दिन में 2–3 बार चावल ही खाते हैं. रोटी या गेहूं बेस्ड खाना यहां आम नहीं है.

3. थाईलैंड

थाईलैंड दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक और निर्यातक देश है. यहां स्वादिष्ट चावल जैसे जैस्मिन राइस हर घर की पहचान है. यहां के लोग फ्राइड राइस, स्टिकी राइस, राइस नूडल्स, करी राइस के साथ खाते हैं. गेहूं का उपयोग यहां सिर्फ शहरी इलाकों में बेकरी चीजों तक सीमित है.

4. फिलीपींस

फिलीपींस में गेहूं की खेती लगभग नहीं के बराबर है. यहां चावल, फल और सी फूड्स ही मुख्य भोजन हैं. यहां लोग रोजमर्रा में चावल, फिश और चिकन, नारियल बेस्ड डिशेज, राइस नूडल्स खाते हैं.

ये भी पढ़ें: सर्दियों में इस तरीके से पिएंगे पानी तो कभी नहीं होंगे डिहाइड्रेट, जान लें पानी पीने का सही तरीका

गेहूं क्यों नहीं मिलता? कारण समझें

1. जलवायु अनुकूल नहीं: गेहूं ठंडी और सूखी जलवायु में बेहतर उगता है.

2. चावल मुख्य भोजन: इन देशों में सदियों से चावल भोजन का केंद्र रहा है.

3. पारंपरिक खान–पान: यहां के लोग रोटी नहीं, बल्कि चावल और नूडल्स खाते आए हैं.

4. लाइफस्टाइल और कल्चर: भोजन का आधार चावल, मछली, सोया और सब्जियों पर टिका है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)