बेसन चीला का स्वाद जाएंगे भूल अगर एक बार चख लिया ओटमील चीला, नोट करें आसान रेसिपी

Oatmeal Cheela Recipe: अगर आप भी नाश्ते में कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हैं, तो बेसन के चीले से हटकर एक बार जरूर ट्राई करें ओटमील चीला.

Oatmeal Cheela: कैसे बनाएं ओटमील चीला.

Oatmeal Cheela Recipe: ओटमील (Oatmeal) जई (Oats) के साबुत अनाज को पीसकर, कुचलकर या रोल करके बनाया जाने वाला एक पौष्टिक फूड है. इसे आमतौर पर नाश्ते में दूध या पानी में उबालकर खाया जाता है. आपको बता दें कि ओट्स में बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन, बी1 (थायमिन), फोलिक एसिड, मैंगनीज, जिंक, पोटैशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को सेहतमंद रखने में मददगार हैं. अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं, तो इस चीले का सेवन कर सकते हैं. इतना ही नहीं इसके सेवन से पाचन को भी बेहतर रखने में मदद मिल सकती है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं ओटमील चीला- (How To Make Oatmeal Cheela)

चीला एक ऐसा फूड आइटम है जिसे सबसे ज्यादा ब्रेकफास्ट में खाया और पसंद किया जाता है. अगर आप चीला खाने के शौकीन हैं लेकिन एक ही तरह का चीला खा-खाकर बोर हो गए हैं तो आप ओट्स का हेल्दी और टेस्टी चीला बना सकते हैं. 

Photo Credit: iStock

सामग्री-

  • रोल्ड ओट्स
  • मटर
  • अदरक
  • लहसुन की कलियां
  • हरी मिर्च
  • अजवायन 
  • हींग 
  • नमक
  • देसी घी 

वि​धि-

रोल्ड ओट्स को पूरी रात भिगो दें. मटर को एक से दो मिनट तक उबाल लें. एक चटनी ग्राइंडर में उबली हुई मटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, अजवाइन, हींग और नमक डालकर अच्छी तरह पीस लें. अब ओट्स का पानी निकाल लें और ओट्स को अच्छे से साफ करें. ओट्स को दरदरा मैश करके इसमें मटर का पेस्ट मिलाएं. सब कुछ एक साथ मिलाएं. अब, एक तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा देसी घी डालें. तवा पर एक चम्मच बैटर लें और समान रूप से फैलाएं. मीडियम आंच पर, दोनों साइड से अच्छी तरह से सेकें. जब तक यह सुनहरे भूरे रंग का न हो जाए. अगर जरूरत हो तो किनारों पर थोड़ा घी लगाएं. केचप के साथ गर्मागर्म सर्व करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

