National Oatmeal Day: नेशनल ओटमील डे पर बनाएं ये 2 आसान और स्वादिष्ट रेसिपी, उंगलियां चाट-चाट कर खाएंगे घर वाले

Oatmeal Day: आज नेशनल ओटमील डे है. अगर आप भी इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए ओट्स से बनी हेल्दी रेसिपीज की तलाश कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि हम आपको ओट्स से बनी 2 स्वादिष्ट और आसान रेसिपी के बारे में बता रहे हैं.

Oatmeal Day: ओट्स से बनाएं स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी.

National Oatmeal Day 2025: 29 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय ओटमील दिवस(नेशनल ओटमील डे 2025) मनाया जाता है. आज नेशनल ओटमील डे है, इस दिन पर अगर आप भी अपनी डाइट में जई का दलिया शामिल करना चाहते हैं, तो हम आपको कुछ ऐसी आसान रेसिपी बता रहे हैं, जिसे आप डाइट का हिस्सा बनाकर स्वाद के साथ सेहत को बरकरार रख सकते हैं. क्योंकि ओट्स में बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन, बी1 (थायमिन), फोलिक एसिड, मैंगनीज, जिंक, पोटैशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को सेहतमंद रखने में मददगार हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं ओट्स की स्वादिष्ट रेसिपी- (How To Make Oats Cheela Recipe)

1. ओट्स इडली-

अगर आप भी अपनी डाइट में ओट्स को शामिल करने का हेल्दी और आसान ऑप्शन तलाश रहे हैं थो आप ओट्स से बनी इडली का सेवन कर सकते हैं. ओट्स, दही, उड़द दाल और चना दाल से तैयार होने वाली यह इडली खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है. इडली एक साउथ इंडियन डिश है जिसे देशभर में खाया और पसंद किया जाता है. इसे सबसे हेल्दी और लाइट नाश्ता माना जाता है.  पूरी रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें. 

Photo Credit: Unsplash

2. ओट्स चीला-

चीला एक ऐसा फूड आइटम है जिसे सबसे ज्यादा ब्रेकफास्ट में खाया और पसंद किया जाता है. अगर आप चीला खाने के शौकीन हैं लेकिन एक ही तरह का चीला खा-खाकर बोर हो गए हैं तो आप ओट्स का हेल्दी और टेस्टी चीला बना सकते हैं. इस स्वादिष्ट चीले को ओट्स, मिर्च, अदरक और लहसुन के साथ बनाया जाता है. पूरी रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

