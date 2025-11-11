आज क्या बनाऊं: कुछ चटपटा खाने का कर रहा है मन तो एक बार जरूर ट्राई करें चना चाट, नोट करें रेसिपी

Chana Chaat Recipe: जब भी कुछ चटपटा खाने का जिक्र होता है पहला नाम चाट का आता है. क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक इसे खाना पसंद करते हैं. अगर आप भी प्रोटीन से भरपूर चाट खाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि, आज हम आपके लिए चना चाट की स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी लेकर आए हैं. आपको बता दें कि चना को प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. अगर आप वेजिटेरियन हैं और प्रोटीन की पूर्ति के लिए उपाय तलाश रहे हैं तो इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं. चने से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं चना चाट रेसिपी- (How To Make Chana Chaat Recipe)

सामग्री-

चना

मटर

टमाटर

आलू (उबालकर कटा हुआ)

हरी (मटर उबली हुई)

स्वादानुसार नमक

प्याज, टुकड़ों में कटा हुआ

लाल मिर्च पाउडर

हरी मिर्च

चाट मसाला

पुदीने की चटनी

अनार

तिल

नींब का रस

इमली एक्सट्रैक्ट

वि​धि-

एक बाउल लें इसमें चने और ब्राउन मटर डालें. इसमें अब कटा हुआ टमाटर, प्याज, उबले हुए और को इसे बाउल में मिलाएं. हरी मिर्च डालें. अब इसमें उबलें हुए मटर डालकर मिक्स करें. स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च और चाट मसाला डालें. अनार के दाने, तिल, नींबू का रस, पुदीने की चटनी और इमली एक्सट्रैक्ट डालें. इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं और ठंडा करके सर्व करें.

ये भी पढ़ें- हरी मटर में कौन सा विटामिन होता है?

Photo Credit: iStock

चना खाने के फायदे- (Chana Khane Ke Fayde)

चने में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाने में मददगार है. अगर आप इसका रोजाना सेवन करते हैं, तो वजन को घटाने में मदद मिल सकती है क्योंकि, इसमें फाइबर और प्रोटीन भरपूर होता है जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करा सकता है. जिससे अधिक खाने से बचे रहते हैं और वजन को कंट्रोल कर सकते हैं. चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिसका अर्थ है कि यह ब्लड शुगर के लेवल को धीरे-धीरे बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी मदद मिल सकती है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)