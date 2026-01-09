भुने चने के साथ खा लें ये 1 चीज, खून की कमी से लेकर पाचन तक में है मददगार

Roasted Chana Aur Gud: चने को पोषण का खजाना कहें तो गलत नहीं होगा. क्योंकि चने को प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. सबसे अच्छी बात ये कि चने को डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. अगर आप भी खुद को सेहतमंद और स्वाद को बरकरार रखना चाहते हैं, तो भुने चने को गुड़ के साथ खा सकते हैं. गुड़ और चने का सेवन न सिर्फ स्वाद को बढ़ाने बल्कि, पाचन को बेहतर रखने, खून की कमी को दूर करने और इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं

भुने चने के पोषक तत्व- (Nutritional value of roasted gram)

भुने चने प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, फोलेट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे गुण पाए जाते हैं.

गुड़ के पोषक तत्व- (Nutrients of jaggery)

गुड़ में कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फास्फोरस, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E, प्रोटीन, फैट, जिंक, कॉपर, मैंगनीज जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं.

भुने चने के साथ गुड़ खाने के फायदे- (Bhune Chane Gud Khane Ke Fayde)

1. इम्यूनिटी-

भुने चने के साथ गुड़ खाने से शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद मिल सकती है.

2. हड्डियों-

भुने चने कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन से भरपूर होते हैं. अगर आप इन्हें गुड़ के साथ खाते हैं, तो हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बन सकती हैं.

ये भी पढ़ें- अंडे नहीं! तो प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए क्या खाएं?

Photo Credit: Canva

3. पाचन-

फाइबर से भरपूर होने के कारण भुने चने और गुड़ का सेवन पाचन तंत्र को ठीक रखने और कब्ज, गैस जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार है.

4. दिमाग-

याददाश्त सुधारता है और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना भुने चने और गुड़ का सेवन कर सकते हैं.

5. वजन घटाने-

चने में मौजूद प्रोटीन और फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखने, अधिक खाने से बचाने और वजन को घटाने में मदद कर सकते हैं.

7. खून की कमी-

गुड़ और चने को आयरन का अच्छा सोर्स माना जाता है, जिन लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी है उनके लिए इसका सेवन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

8. एनर्जी-

शरीर को तुरंत एनर्जी देने और सर्दियों में शरीर में अंदर से गर्मी को बनाए रखने के लिए आप भुने चने और गुड़ का सेवन कर सकते हैं.

9. तनाव-

भुने चने और गुड़ का सेवन सेरोटोनिन हार्मोन को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने में मदद कर सकता है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)