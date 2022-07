Heart को हेल्दी रखने के लिए इन 8 चीजों को डाइट में करें शामिल Cholesterol रहेगा कंट्रोल

यहां जानें कैसे रखें अपने दिल का ख्याल-How To Take Care Of Your Heart:

1. फास्ट फूड्स से तौबा

आपका कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ चुका है तो सबसे अपने फास्ट फूड से पूरी तरह से तौबा कर लें. फास्ट फूड का स्वाद भले ही जायकेदार लगे लेकिन सेहत पर इसका खासा असर पड़ता है. खासतौर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं फास्ट फूड्स.

2. ट्रांस फैट भूल जाएं

ऐसी चीजें भी खाना बिलकुल बंद या बहुत कम कर दें जो ट्रांस फैट बढ़ाती हैं. इन चीजों में ऐसा खाना शामिल है जो तेल में डीप फ्राई होता है. और बार बार उसी तेल का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एक बार कुछ तला जा चुका है. इस तरह ट्रांस फैट बढ़ता है और ऐसा तला खाना से कोलेस्ट्रॉल में इजाफा हो सकता है.

3. ओट्स

कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए ओट्स एक बेहतर डाइट है. लगातार ओट्स का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है.

4. अंकुरित दालें

अंकुरित दालें प्रोटीन का रिच और नेचुरल सोर्स है. जो डाइजेस्ट होने में ज्यादा से ज्यादा फैट कंज्यूम करता है. जिसकी मदद से कोलेस्ट्रॉल भी घट सकता है.

5. हरी सब्जियां

अपनी रोज की थाली में ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों को शामिल करें. इन्हें कम तेल में पका कर खाएं. कोलेस्ट्रॉल को घटाने के साथ साथ ये दूसरी कमी पूरी करने में भी मददगार हो सकती हैं.

6. एक्सरसाइज करें

ये एक बेहद अहम काम है. जो लोग कोलेस्ट्रॉल या ऐसी अन्य किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं उन्हें नियमित व्यायाम की आदत डालनी ही चाहिए. ये याद रखना जरूरी है कि हेल्दी फूड भी एक्सरसाइज के साथ आपको फायदा देगा.

7. तेल

अपनी डाइट में ऐसा तेल शामिल करें जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अच्छी मात्रा में हों. जैतून का तेल यानि कि ऑलिव ऑइल इसका अच्छा विकल्प हो सकता है.

8. ड्राई फ्रूट्स

सूखे मेवे शरीर के लिए काफी अच्छे होते हैं. रोज एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खाने से आपको फाइबर और प्रोटीन पर्याप्त मिलते हैं. जो कोलेस्ट्रॉल पर काबू रख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.