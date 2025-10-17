कितने आटे को मिलाकर बनता है Multigrain Atta? आज जान लो सबके नाम

Multigrain Atta health benefits : अब लोग केवल गेहूं के आटे से बनी रोटी नहीं खा रहे हैं, बल्कि अलग-अलग अनाजों से तैयार मल्टीग्रेन आटे की रोटी खा रहे हैं. इसके पीछे वजह हेल्थ है. जी हां, हेल्थ फ्रीक का मानना है कि यह आटा खाने से शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं. ऐसे में मन में यह सवाल उठता है कि आखिर मल्टीग्रेन आटा कितने अनाजों से तैयार होता है, उनमें कौन-कौन से पोषक तत्व होते हैं और वो आपके शरीर कैसे फायदे पहुंचाते हैं? आज आपके इन्हीं सवालों का जवाब, इस लेख में देने जा रहे हैं. तो आइए जानते हैं.

कितने आटों से मिलकर तैयार होता है मल्टीग्रेन आटा

मल्टीग्रेन आटे में शामिल कुछ प्रमुख आटे हैं-

यह आटा प्रोटीन, फाइबर और आयरन का अच्छा स्रोत है.

यह आटा फाइबर, प्रोटीन और मिनरल्स से भरपूर होता है.

यह आटा फाइबर, प्रोटीन और विटामिन्स का अच्छा स्रोत है.

यह आटा कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और विटामिन्स से भरपूर होता है.

यह आटा कैल्शियम, आयरन और फाइबर का अच्छा स्रोत है.

यह आटा प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स से भरपूर होता है.

यह आटा प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स का अच्छा स्रोत है.'

मल्टीग्रेन आटे के फायदे

मल्टीग्रेन आटे के कई फायदे हैं जो इसे हमारे आहार में शामिल करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हैं

- यह आटा पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं.

- इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन को बेहतर बनाता है.

- मल्टीग्रेन आटे में अलग-अलग अनाजों के मिश्रण से विभिन्न प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं.

- यह आटा वजन कम करने में भी मदद कर सकता है क्योंकि इसमें फाइबर अधिक होता है, जो हमें लंबे समय तक भरा रखता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)