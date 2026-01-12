जवानी में नहीं हो पाई शादी, 40 साल बाद एक-दूजे का हुआ कपल, दिल छू लेगी कहानी

Jayaprakash Rashmi wedding : कहते हैं, हर मोहब्बत को मंजिल नहीं मिलती. कुछ प्यार वक्त की धूल में दब जाते हैं, तो कुछ हालात के हाथों मजबूर हो जाते हैं, लेकिन कभी-कभी जिंदगी खुद उन अधूरी कहानियों को पूरा करने का फैसला कर लेती है. केरल के जयप्रकाश और रश्मि की कहानी कुछ ऐसी ही है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों को छू रही है.

जवानी का इश्क, जो अधूरा रह गया (Second innings of love in old age)

मुण्डक्कल (Mundakkal) के रहने वाले जयप्रकाश और रश्मि किशोरावस्था में एक-दूसरे को पसंद करते थे. जयप्रकाश के दिल में जज्बात तो थे, मगर ज़ुबां पर आने की हिम्मत नहीं.

इसी बीच रश्मि की शादी हो गई और जयप्रकाश रोजगार के सिलसिले में विदेश चले गए. वक्त ने दोनों को अलग रास्तों पर ला खड़ा किया.

जयप्रकाश ने भी शादी की, परिवार बसाया. जिंदगी अपनी रफ्चार से चलती रही.

तकदीर ने फिर मिलाया रास्ता (Love and marriage at the age of 60)

सालों बाद, रश्मि के पति का करीब 10 साल पहले और जयप्रकाश की पत्नी का 5 साल पहले इंतकाल हो गया. तन्हाई से उबरने के लिए रश्मि सांस्कृतिक गतिविधियों और शॉर्ट फिल्मों में अभिनय करने लगीं.

यहीं से किस्मत ने करवट ली. जयप्रकाश ने एक शॉर्ट फिल्म में रश्मि को देखा और परिवार के जरिये संपर्क साधा. पुरानी यादें, दबा हुआ इश्क और दिल की कसक फिर जाग उठी.

बच्चों ने थामा मां-बाप का हाथ (Children arranged parents wedding)

सबसे खूबसूरत पहलू यह रहा कि दोनों के बच्चों ने इस रिश्ते को खुले दिल से अपनाया. रश्मि की बेटी और दामाद, जयप्रकाश के बच्चे...सबकी रजामंदी से कोच्चि में एक सादे समारोह में शादी हुई.

शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिस पर लिखा था, 'ऐसी किस्मत किस बच्चों को मिलती है?'

जयप्रकाश और रश्मि की यह प्रेम कहानी साबित करती है कि इश्क अगर सच्चा हो, तो वक्त उसका रास्ता खुद बना देता है. कभी देर से ही सही, लेकिन मोहब्बत अपना मुकाम जरूर पाती है.

