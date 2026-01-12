विज्ञापन
विशेष लिंक

जवानी में नहीं हो पाई शादी, 40 साल बाद एक-दूजे का हुआ कपल, दिल छू लेगी कहानी

Old Age Love Story: कभी अधूरी रह गई मोहब्बत, कभी हालात की मजबूरी...लेकिन किस्मत ने जब दूसरा मौका दिया, तो 65 की उम्र में दो दिल फिर एक हो गए. केरल से सामने आई यह प्रेम कहानी बताती है कि इश्क की कोई उम्र नहीं होती.

Read Time: 3 mins
Share
जवानी में नहीं हो पाई शादी, 40 साल बाद एक-दूजे का हुआ कपल, दिल छू लेगी कहानी
40 साल बाद मिला जवानी का प्यार, 65 की उम्र में रचाई शादी

Jayaprakash Rashmi wedding : कहते हैं, हर मोहब्बत को मंजिल नहीं मिलती. कुछ प्यार वक्त की धूल में दब जाते हैं, तो कुछ हालात के हाथों मजबूर हो जाते हैं, लेकिन कभी-कभी जिंदगी खुद उन अधूरी कहानियों को पूरा करने का फैसला कर लेती है. केरल के जयप्रकाश और रश्मि की कहानी कुछ ऐसी ही है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों को छू रही है.

जवानी का इश्क, जो अधूरा रह गया (Second innings of love in old age)

मुण्डक्कल (Mundakkal) के रहने वाले जयप्रकाश और रश्मि किशोरावस्था में एक-दूसरे को पसंद करते थे. जयप्रकाश के दिल में जज्बात तो थे, मगर ज़ुबां पर आने की हिम्मत नहीं.

इसी बीच रश्मि की शादी हो गई और जयप्रकाश रोजगार के सिलसिले में विदेश चले गए. वक्त ने दोनों को अलग रास्तों पर ला खड़ा किया.

Latest and Breaking News on NDTV

जयप्रकाश ने भी शादी की, परिवार बसाया. जिंदगी अपनी रफ्चार से चलती रही.

Latest and Breaking News on NDTV

ये भी पढ़ें:- इंडिया घूमने आई थी, ऑटो ड्राइवर से प्यार कर बैठी, दिल छू लेगी ये अनोखी लवस्टोरी

तकदीर ने फिर मिलाया रास्ता (Love and marriage at the age of 60)

सालों बाद, रश्मि के पति का करीब 10 साल पहले और जयप्रकाश की पत्नी का 5 साल पहले इंतकाल हो गया. तन्हाई से उबरने के लिए रश्मि सांस्कृतिक गतिविधियों और शॉर्ट फिल्मों में अभिनय करने लगीं.

Latest and Breaking News on NDTV

यहीं से किस्मत ने करवट ली. जयप्रकाश ने एक शॉर्ट फिल्म में रश्मि को देखा और परिवार के जरिये संपर्क साधा. पुरानी यादें, दबा हुआ इश्क और दिल की कसक फिर जाग उठी.

Latest and Breaking News on NDTV

बच्चों ने थामा मां-बाप का हाथ (Children arranged parents wedding)

सबसे खूबसूरत पहलू यह रहा कि दोनों के बच्चों ने इस रिश्ते को खुले दिल से अपनाया. रश्मि की बेटी और दामाद, जयप्रकाश के बच्चे...सबकी रजामंदी से कोच्चि में एक सादे समारोह में शादी हुई.

Latest and Breaking News on NDTV

शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिस पर लिखा था, 'ऐसी किस्मत किस बच्चों को मिलती है?'

Latest and Breaking News on NDTV

जयप्रकाश और रश्मि की यह प्रेम कहानी साबित करती है कि इश्क अगर सच्चा हो, तो वक्त उसका रास्ता खुद बना देता है. कभी देर से ही सही, लेकिन मोहब्बत अपना मुकाम जरूर पाती है.

ये भी पढ़ें:- मां बेटी की ये फोटो क्यों हो रही इतनी वायरल, देख क्यों लोगों ने पकड़ लिया सिर, वजह जान चौंक जाएंगे आप

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Second Innings Of Love In Old Age, Jayaprakash Rashmi Wedding, Unique Love Story From Kerala, Love And Marriage At The Age Of 60, Kerala Love Story
Get App for Better Experience
Install Now