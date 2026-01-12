शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से की सगाई, इंस्टा पर शेयर किया खास पोस्ट

Shikhar Dhawan engagement: भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ सगाई का ऐलान किया है. गब्बर ने सोमवार को अपने इंस्टा अकाउंट पर फोटो शेयर करके इसकी जानकारी दी है. बीते दिनों रिपोर्ट्स आईं थी कि यह कपल फरवरी के तीसरे सप्ताह में शादी के बंधन में बंध सकता है. हालांकि, इस कपल ने शादी को लेकर चुप्पी साधी हुई थी. लेकिन आज दोनों ने इस पर मुहर लगा दी है. शिखर और सोफी ने पिछले साल अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था और दोनों काफी समय से डेटिंग कर रहे हैं.

शिखर धवन पहली बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान सोफी शाइन के साथ नजर आए थे, जिसके बाद से यह जोड़ी चर्चा का विषय बन चुकी थी. कुछ समय बाद धवन ने इस रिश्ते की पुष्टि कर दी, जिसके बाद सोफी और धवन सोशल मीडिया पोस्ट पर अक्सर साथ नजर आने लगे. आयरिश प्रोडक्ट कंसल्टेंट सोफी ने लिमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मार्केटिंग और मैनेजमेंट डिग्री हासिल की है. इस समय वह आबू धाबी में नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन की सेकंड वाइस प्रेसिडेंट हैं.

कौन हैं शिखर धवन की होने वाली हमसफ़र सोफी शाइन?

शिखर धवन ने करीब ढाई साल पहले आयशा मुखर्जी से तलाक लिया था. इस दौरान धवन ने आरोप लगाया कि उन्हें आयशा की वजह से 'मानसिक यातना' से गुजरना पड़ा. धवन से 10 साल बड़ी आयशा एक किक बॉक्सर हैं, जिन्होंने साल 2012 में भारतीय क्रिकेटर से शादी रचाई थी. साल 2021 में आयशा ने धवन से अलग होने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी थी.

शिखर धवन ने भारत की ओर से 34 टेस्ट मुकाबलों में 7 शतकों के साथ 2,315 रन बनाए, जबकि 167 वनडे मुकाबलों में 17 शतक और 39 अर्धशतकों की मदद से 6,793 रन जुटाए. वहीं, 68 टी20 मुकाबलों में उन्होंने भारत के लिए 27.92 की औसत के साथ 1,759 रन जोड़े हैं.

