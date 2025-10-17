Hair fall cause : क्या हेलमेट पहनने से बाल झड़ते हैं? जानिए यह सिर्फ Myth है या Truth

Is it helmet cause of hair fall : हेलमेट... ये हमारी जान बचाता है, एक्सीडेंट में गंभीर चोटों से बचाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हेलमेट को हम अपनी सुरक्षा के लिए पहनते हैं, क्या वही हमारे बालों का दुश्मन है? अक्सर लोग कहते हैं कि हेलमेट पहनने से बाल झड़ने लगते हैं, गंजापन आ जाता है. तो आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है.

तो क्या हेलमेट है बालों का विलेन?

नहीं, हेलमेट पहनने से सीधे तौर पर बाल नहीं झड़ते हैं.

हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा. यह सिर्फ एक मिथक है. हेलमेट हमारे बालों को कमजोर नहीं करता और न ही गंजेपन का कारण बनता है. तो फिर ये बात कहां से आई? आइए इसके बात को समझते हैं..

दरअसल, इसके पीछे कुछ गलतफहमियां और कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर लोग ठीक से ध्यान नहीं देते.

जब हम हेलमेट पहनते हैं, खासकर गर्मी में या लंबे समय तक, तो सिर में पसीना आता है. ये पसीना और इसके साथ जमा होने वाली धूल-मिट्टी अगर साफ न की जाए तो स्कैल्प पर गंदगी जमा हो सकती है. इससे पोर्स बंद हो सकते हैं और इन्फेक्शन या खुजली हो सकती है, जो इंडायरेक्ट रूप से बालों को कमजोर कर सकती है. लेकिन यह सीधे हेलमेट पहनने से बाल झड़ने का कारण नहीं है.

अगर आप बहुत टाइट हेलमेट पहनते हैं, तो इससे सिर पर दबाव पड़ता है. लगातार दबाव पड़ने से ब्लड सर्कुलेशन पर हल्का असर पड़ सकता है, जिससे बाल खींच सकते हैं या टूट सकते हैं. लेकिन इससे बालों की जड़ें कमजोर होकर झड़ना शुरू नहीं करतीं.

अगर आप अपने हेलमेट को अंदर से साफ नहीं करते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया और फंगस पनप सकते हैं. ये स्कैल्प इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं, जिससे बाल झड़ सकते हैं.

कई लोग हेलमेट पहनने से पहले बालों को ठीक से बांधते नहीं. अगर बाल हेलमेट के अंदर रगड़ खाएं तो वे टूट सकते हैं.

तो फिर बाल झड़ने की असली वजह क्या है?

बाल झड़ने के कई असली कारण होते हैं, जिनका हेलमेट से कोई लेना-देना नहीं है

जेनेटिक्स

अगर आपके परिवार में गंजापन है, तो आपको भी हो सकता है.

हार्मोनल बदलाव

थायराइड, गर्भावस्था या PCOD जैसी स्थितियों में हार्मोनल बदलाव के कारण बाल झड़ते हैं.

तनाव (Stress)

ज्यादा तनाव भी बाल झड़ने का एक बड़ा कारण है.

पोषण की कमी

शरीर में जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से बाल कमजोर होकर झड़ते हैं.

कुछ बीमारियां या दवाएं

कुछ बीमारियां और उनके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी बाल झड़ने का कारण बन सकती हैं.

गलत हेयर प्रोडक्ट्स

केमिकल वाले शैंपू या कंडीशनर का बहुत इस्तेमाल से भी बाल झड़ने लगते हैं.

तो हेलमेट कैसे पहनें कि बालों को नुकसान न हो?

हेलमेट पहनना जरूरी है, और आप इसे सही तरीके से पहनकर अपने बालों को भी सुरक्षित रख सकते हैं

अपने हेलमेट को अंदर से नियमित रूप से साफ करते रहें. आजकल कई हेलमेट में धोने लायक लाइनिंग आती है.

ऐसा हेलमेट चुनें जो न ज्यादा इट हो और न ज़्यादा ढीला.

हेलमेट पहनने से पहले अपने बालों को हल्के हाथ से बांध लें या स्कैल्प को पसीने और रगड़ से बचाने के लिए

एक पतला कॉटन का कपड़ा या बैंडना पहनें.

अपने बालों को नियमित रूप से धोएं और साफ रखें, ताकि पसीना और गंदगी जमा न हो.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)