विज्ञापन
विशेष लिंक

भारत आकर विदेशी कर देते हैं ये 5 बड़ी गलतियां, मुसीबत में पड़ सकता है सफर

भारत को एक जगह, एक रंग और एक अनुभव में समेटना सबसे बड़ी भूल है. पहली बार आने वाले विदेशी अक्सर वही करते हैं और यहीं चूक जाते हैं. भीड़, खाना, संस्कृति और टेक्नोलॉजी से जुड़ी ये 5 गलतियां आपका इंडिया ट्रिप खराब कर सकती हैं.

Read Time: 4 mins
Share
भारत आकर विदेशी कर देते हैं ये 5 बड़ी गलतियां, मुसीबत में पड़ सकता है सफर
पहली बार भारत आए विदेशी टूरिस्ट कर बैठते हैं ये 5 बड़ी गलतियां, लोकल्स देखकर रह जाते हैं हैरान

First Time India Travel Tips : भारत...एक ऐसा मुल्क जिसे समझने की कोशिश में लोग अक्सर उलझ जाते हैं. कोई इसकी भीड़ से घबरा जाता है, तो कोई इसकी खुशबू में खो जाता है, लेकिन जो पहली बार भारत आता है, वो अक्सर वही गलतियां करता है, जो उसकी पूरी ट्रिप का मजा किरकिरा कर देती हैं. पहली बार भारत आए हो? तो जरा ठहरिए...ताजमहल देखने से पहले, सेल्फी लेने से पहले और स्ट्रीट फूड से डरने से पहले ये जानना जरूरी है कि भारत सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि समझने का अनुभव है. वरना आपकी इंडिया ट्रिप यादगार नहीं…थकाऊ बन सकती है. एक ऐसे इंसान की नजर से जानिए, जिसने इस देश की हर धड़कन को करीब से देखा है.

भारत को एक ही नजर से देखना (India travel mistakes)

जो टूरिस्ट पहली बार भारत आते हैं, वे अक्सर 'गोल्डन ट्रायंगल' दिल्ली, आगरा और जयपुर को ही पूरा भारत समझ लेते हैं. सच ये है कि भारत हर 200 किलोमीटर पर बदल जाता है. लद्दाख की खामोशी, केरल की हरियाली और बनारस की रूहानी फिजा...ये सब अलग भारत हैं. सिर्फ भीड़भाड़ वाली जगहें देखने से भारत की असल रूह छूट जाती है. भारत को समझना इतना आसान नहीं, जितना इंस्टाग्राम रील्स में दिखता है. यहां हर गली की अपनी कहानी है और हर शहर का अपना मिजाज, लेकिन पहली बार आने वाले टूरिस्ट अक्सर कुछ ऐसी चूक कर बैठते हैं, जो उन्हें भारत से प्यार करने से रोक देती है. सवाल ये है कि, आप वही गलती तो नहीं कर रहे?

Latest and Breaking News on NDTV

बहुत ज्यादा जगहें खाना (foreign tourists India)

हिंदुस्तान…जहां हर सफर एक दास्तान है और हर मोड़ पर एक नया रंग. मगर पहली बार आने वाले मुसाफिर अक्सर इस मुल्क को समझने से पहले ही जज कर लेते है. नतीजा? एक अधूरी कहानी और अधूरा तजुर्बा. आइए जानें वो गलतियां, जो आपकी इंडिया ट्रिप को बे-मजा बना सकती हैं. दो हफ्ते में पूरा भारत देखने की ख्वाहिश अक्सर थकान और झुंझलाहट में बदल जाती है. ट्रैफिक, ट्रेन लेट और लंबा सफर...ये सब एनर्जी खा जाते हैं. एक राज्य या एक रीजन पर फोकस करना ज्यादा समझदारी है. यही स्मार्ट इंडिया ट्रैवल टिप है.

Latest and Breaking News on NDTV

स्ट्रीट फूड से डरना (Avoiding Street Food Completely)

'दिल्ली बेली' के डर से विदेशी स्ट्रीट फूड नहीं खाते, जबकि भारत का दिल वहीं धड़कता है. भीड़ वाली दुकान, गरमा-गर्म खाना और ताजा सामग्री...ये हैं सेफ स्ट्रीट फूड के उसूल. वड़ा पाव, चाट, काठी रोल...ये स्वाद कहीं और नहीं मिलते.

Latest and Breaking News on NDTV

लोकल तहजीब को न समझना (Ignoring Cultural Etiquette)

भारत मेहमाननवाजी में सबसे आगे हैं, मगर तहजीब जरूरी है. मंदिर में जूते, खुले कपड़े या पब्लिक में कुछ बातें असहज कर सकती हैं. दाएं हाथ का इस्तेमाल, सादा पहनावा और अदब...ये छोटी-छोटी बातें दिल जीत लेती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

SIM और कैश के बिना आना (Traveling Without SIM and Cash)

भारत में WhatsApp, OTP और UPI के बिना जिंदगी अटक जाती है. लोकल SIM और थोड़ा कैश बेहद जरूरी है, खासकर लोकल मार्केट में. भारत टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन बन चुका है. सही जानकारी न हो तो अनुभव बिगड़ सकता है. ये खबर पहली बार भारत आने वालों के लिए गाइड है. भारत सिर्फ देखने की नहीं, समझने की जगह है. अगर आप खुली सोच, सब्र और थोड़ी तैयारी के साथ आएंगे, तो ये मुल्क आपको मायूस नहीं करेगा.

ये भी पढ़ें:- सिर्फ 1 साल में वहां से यहां तक... ये AI नहीं, बल्कि महिला की असली कहानी है

ये भी पढ़ें:- जवानी में नहीं हो पाई शादी, 40 साल बाद एक-दूजे का हुआ कपल, दिल छू लेगी कहानी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Travel Mistakes, First Time India Travel Tips, Foreign Tourists India, India Street Food Safety, Golden Triangle India, India Travel Guide
Get App for Better Experience
Install Now