शहद और दालचीनी है बेहद फायदेमंद, सेवन करते समय 99% लोग कर बैठते हैं ये गलती

Shahad aur Dalchini ke Fayde : इन दिनों सोशल मीडिया पर शहद और दालचीनी का कॉम्बिनेशन तेजी से वायरल हो रहा है. कई लोग दावा करते हैं कि रात को सोते समय अगर गर्म पानी में शहद और चुटकीभर दालचीनी पाउडर लिया जाए, तो इससे कई तरह की परेशानियां जैसे- बढ़ता वजन, झुर्रियां, दाग-धब्बे इत्यादि की परेशानी दूर हो सकती है. इन्हीं दावों को लेकर आयुर्वेद एक्सपर्ट ने इस कॉम्बिनेशन की एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की, जिसमें उन्होंने इस कॉम्बिनेशन को लेने का तरीका और इससे होने वाले फायदे बताए हैं.

ज्यादातर लोग गलत तरीके से करते हैं शहद और दालचीनी का सेवन

इंस्टाग्राम पर डॉ. शर्मा रॉबिन (Dr. Sharma Robin) ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने वीडियो में बताया कि कनाडा और अमेरिका में दालचीनी और शहद का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. लेकिन इसका सेवन सही तरीके से करना बहुत जरूरी है. उन्होंने बताया कि अगर आप गलत तरीके से इसका सेवन करते हैं, तो इससे फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है.

दालचीनी और शहद के क्या-क्या होते हैं फायदे?

दालचीनी और शहद का कॉम्बिनेशन न सिर्फ वजन कम करता है, बल्कि पेट की चर्बी भी घटाने में फायदेमंद हो सकता है.

यह स्किन पर चमक लाने के साथ-साथ अन-इवन स्किन टोन को बेहतर करता है.

चेहरे पर होने वाली झाइयां भी कम कर सकता है.

आखिर काम क्यों करता है दालचीनी और शहद?

आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉ. शर्मा रॉबिन का कहना है कि आयुर्वेद में शहद को 'लेक्हनीय (Lekhaniya) द्रव्य' की श्रेणी में रखा गया है. लेक्हनीय का अर्थ होता है शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी को निकालने वाला तत्व. वहीं, दालचीनी की बात करें, तो ये कफ को घटाती है. ऐसे में ये जोड़ी शरीर में जमी जिद्दी चर्बी पर भई काम करती है. लेकिन कई लोग इसका गलत सेवन करते हैं, जिससे फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है.

सबसे बड़ी गलती शहद को गर्म पानी में डालकर पीना

डॉ. शर्मा रॉबिन का कहना है कि शहद और दालचीनी का कॉम्बिनेशन फायदेमंद हो सकता है. लेकिन लोग सबसे बड़ी गलती उसे गर्म पानी में डालकर करते हैं. आयुर्वेद में गर्म किए गए शहद को सेहत के लिए सही नहीं माना गया है. यह विष के समान हो सकता है. इसलिए शहद को कभी भी उबलते या बहुत ज्यादा गर्म पानी में नहीं मिलाना चाहिए.

एक्सपर्ट का कहना है कि पानी सिर्फ इतना गुनगुना होना चाहिए कि उसमें आराम से उंगली डाली जा सके. अगर पानी ज्यादा गर्म होगा, तो शहद के गुण प्रभावित हो सकते हैं. यही वजह है कि शहद और दालचीनी का मिश्रण बनाते समय पानी के तापमान का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

दालचीनी और शहद का सेवन कैसे करें?

एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद और चुटकीभर दालचीनी पाउडर मिलाया जा सकता है. कई लोग इसे सुबह खाली पेट पीना पसंद करते हैं. वहीं, कुछ लोग रात में सोने से पहले इसका सेवन करते हैं. माना जाता है कि ये कॉम्बिनेशन शरीर को हाइड्रेट रखने और पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

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