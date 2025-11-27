विज्ञापन
विशेष लिंक

दूध में मिलाकर पी लो ये सस्ता मसाला, हाई BP और Sugar दोनों रहेंगे कंट्रोल में, अचूक है ये घरेलू नुस्खा

Doodh Mein Dalchini Milakar Pine Ke Fayde: हमारे किचन में ऐसे तमाम मसाले हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारियों से बचाने और उनसे राहत दिलाने में मददगार हैं. यहां जानिए हाई बीपी और डायबिटीज का कारगर घरेलू नुस्खा कैसे आजमाएं.

Read Time: 4 mins
Share
दूध में मिलाकर पी लो ये सस्ता मसाला, हाई BP और Sugar दोनों रहेंगे कंट्रोल में, अचूक है ये घरेलू नुस्खा
Doodh Mein Dalchini Pine Ke Fayde: दूध में दालचीनी मिलाकर पीने के फायदे.

How to Use Dalchini for High BP and Sugar: आज हाई ब्लड प्रेशर (BP) और बढ़ी हुई ब्लड शुगर यानी डायबिटीज, दो ऐसी समस्याएं हैं जो हर दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रही हैं. अनहेल्दी खान-पान, तनाव, कम नींद, जंक फूड और शारीरिक मेहनत की कमी, ये सभी कारण इन बीमारियों को तेजी से बढ़ा रहे हैं. लोग इन समस्याओं से राहत पाने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन दवाइयों का असर तब तक ही रहता है जब तक उन्हें लिया जाता है. हमेशा इस बात पर जोर दिया गया है कि बीमारी की जड़ शरीर के भीतर होती है और उसका सबसे सरल इलाज रसोई में मौजूद प्राकृतिक चीजों से किया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: मोटापा शुरू होने के 10 शुरुआती वार्निंग साइन, शरीर करता है आपको बार-बार अलर्ट, जानें कब दें ध्यान

ऐसा ही एक घरेलू उपाय आजकल काफी चर्चा में है दूध में दालचीनी मिलाकर पीना. दालचीनी यह सस्ता और आम मसाला, जो आपकी रसोई में आसानी से मिल जाता है, हाई BP और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में कमाल का असर दिखाता है. आयुर्वेद में इसे जड़ी-बूटी राजा तक कहा गया है क्योंकि इसमें मौजूद गुण शरीर के मेटाबॉलिज्म, ब्लड सर्कुलेशन और हार्मोन बैलेंस पर अद्भुत प्रभाव डालते हैं.

दालचीनी इतनी खास क्यों है? | Why is Cinnamon So Special?

1. ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है (Cinnamon controls blood pressure)

दालचीनी में पोटेशियम और खासतौर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं. इससे ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और हाई BP धीरे-धीरे कंट्रोल हो जाता है.

2. शुगर लेवल घटाती है (Cinnamon lowers sugar levels)

दालचीनी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाती है. इसका मतलब शरीर शुगर को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाता है, जिससे डायबिटीज के मरीजों को आश्चर्यजनक लाभ मिलता है.

इसे भी पढ़ें: कान के अंदर जमा पीला कबाड़ कैसे साफ करें? अपनाएं ये 5 घरेलू आसान तरीके, खुद ही निकलने लगेगा बाहर

3. दिल को बनाती है मजबूत (Cinnamon strengthens the heart)

दालचीनी खून में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाती है. इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम होता है.

4. पाचन और मेटाबॉलिज्म में सुधार (Cinnamon improves digestion and metabolism)

दालचीनी दूध के साथ मिलकर पेट को शांत करती है, गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करती है. पाचन सुधरने से ब्लड शुगर अपने आप बैलेंस रहता है.

कैसे करें सेवन?

  • एक गिलास गर्म दूध लें.
  • इसमें आधा चम्मच दालचीनी पाउडर डालें.
  • चाहें तो एक चुटकी काली मिर्च भी मिला सकते हैं.
  • रात को सोने से 30 मिनट पहले पिएं.
  • रेगुलर सेवन से सिर्फ कुछ हफ्तों में फर्क महसूस होने लगता है.

किसे सावधानी रखनी चाहिए?

  • ज्यादा दालचीनी का सेवन न करें, यह गर्म तासीर वाली होती है.
  • गर्भवती महिलाएं डॉक्टर की सलाह से ही सेवन करें.
  • डायबिटीज की दवा लेने वाले डॉक्टर से डोज चेक कर लें.

दालचीनी वाला दूध न केवल ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करता है, बल्कि शरीर को भीतर से मजबूत बनाता है. यह सस्ता, सुरक्षित और अचूक घरेलू नुस्खा है जिसे रेगुलर अपनाकर आप हमेशा हेल्दी रह सकते हैं.

Watch Video: ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण, कारण और इलाज | Brain Tumor In Hindi

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dalchini Ke Fayde, Sugar Kam Karne Ke Liye Dalchini, Bp Kam Kam Karne Ke Liye Dalchini Ke Fayde, High Blood Pressure, Doodh Mein Dalchini Milakar Pine Ke Fayde, Dalchini For Sugar Level Control, Dalchini And Milk For Blood Pressure, Dalchini Benefits For Heart, How To Use Dalchini For Blood Pressure, Dalchini For Blood Pressure Control, Dalchini For High BP, Gharelu Upay For Blood Pressure
Get App for Better Experience
Install Now