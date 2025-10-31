गुड़ की चाय पीने से क्या फायदा होता है? पेट से लेकर स्किन के लिए है कमाल

Gud Ki Chai Kaise Banaye: अगर आप अपने दिन की शुरुआत गुड़ की चाय के साथ करते हैं यह स्वाद और सेहत दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो सकता है. गुड़ एक प्राकृतिक मिठास देने वाला पदार्थ है, जो आयरन, मैग्नीशियम, पोटैशियम, और कई जरूरी मिनरल्स से भरपूर है और शरीर को पोषण देने के साथ-साथ कई बीमारियों से दूर भी रख सकता है. आइए जानते हैं गुड़ की चाय पीने के क्या बड़े फायदे हैं?

सुबह-सुबह कौन सी चाय पीनी चाहिए?

एनीमिया: गुड़ आयरन का एक अच्छा स्रोत है. इसकी चाय शरीर में आयरन का स्तर बढ़ा सकती है. जिन लोगों को खून की कमी की समस्या रहती है उनके लिए इस चाय का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है. नियमित रूप से गुड़ की चाय पीने से थकान, कमजोरी और चक्कर आने जैसी दिक्कतें कम हो सकती हैं.

पाचन: गुड़ पेट से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकता है. यह शरीर में पाचन रस के स्राव को बढ़ाता है, जिससे खाना जल्दी और सही तरीके से पच जाता है. अगर आप खाने के बाद थोड़ी सी गुड़ की चाय पीते हैं, तो गैस, एसिडिटी और कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकती है.

इम्यूनिटी: गुड़ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. गुड़ की चाय का सेवन बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. जो लोग बार-बार बीमार पड़ते हैं, उनके लिए गुड़ की चाय एक बेहतरीन घरेलू उपाय है.

गुड़ की चाय कैसे बनाएं?

सामग्री:

गुड़

चम्मच चाय पत्ती

तुलसी के पत्ते

काली मिर्च

हरी इलायची

छोटा टुकड़ा अदरक

कप दूध

चाय बनाने की विधि:

सबसे पहले कप पानी को बर्तन में उबालने रख दें. अब तुलसी, काली मिर्च, इलायची और अदरक को अच्छे से कूट लें. जब पानी उबल जाए, उसमें चाय पत्ती, कुटा हुआ मसाला और गुड़ डाल दें. गुड़ को पूरी तरह से घुलने दें और चाय में उबाल आने दें. अब एक अलग बर्तन में एक कप दूध को अच्छी तरह गर्म करें. जब दूध में उबाल आ जाए, तब उसे चाय में डालें. गर्म दूध डालने से चाय में तुरंत उबाल आएगा और वह फटेगी नहीं. फिर चाय को 2 मिनट तक उबालें और फिर सर्व करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)