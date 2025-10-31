विज्ञापन
रोजाना लौंग का पानी पीने से क्या होता है, 1 दिन में कितना पीएं लौंग का पानी, जानिए हैरान करने वाले लाभ

Laung Ka Pani Pine Ke Fayde: लौंग किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जिसे खाने के स्वाद को बढ़ाने के लेकर सेहत तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं रोजाना लौंग का पानी पीने से क्या होता है.

Clove Water: लौंग का पानी पीने के फायदे.

Clove Water Benefits Hindi: लौंग दिखने में एक छोटा सा मसाला है लेकिन इसके लाभ बड़े-बड़े हैं. आमतौर पर लौंग को खाना पकाने से लेकर सेहत तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है. भारतीय घरों में पूजा के काम भी आती है लौंग. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रोजाना लौंग का पानी पीने से सेहत पर क्या असर पड़ता है. अगर नहीं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि, हम आपको लौंग का पानी पीने के फायदे बता रहे हैं. लौंग में विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी6, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, जिंक, मैंगनीज़, आयरन जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई  समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं लौंग का पानी और क्या हैं इसके फायदे.

कैसे बनाएं लौंग का पानी- (How To Make Clove Water)

लौंग का पानी बनाने के लिए सबसे पहले आप रात में दो लौंग को एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें. फिर अगली सुबह इस पानी को खौलाकर छानकर पी लें.

Photo Credit: Canva

लौंग का पानी पीने के फायदे- (How Much Drink To Clove Water)

किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए एक दिन में एक बार ही इसका सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

लौंग का पानी पीने के फायदे- (Laung Ka Pani Pine Ke Fayde)

1. ओरल हेल्थ-

लौंग का पानी मुंह की दुर्गंध को दूर कर सकता है और बैक्टीरिया को कम कर सकता है, जिससे मसूड़ों की समस्याएं कम हो सकती हैं.

2. पाचन-

लौंग का पानी गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं से राहत दे सकता है, जिससे पाचन तंत्र मजबूत बन सकता है.

3. वजन घटाने-

यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है और फैट बर्निंग की प्रक्रिया को तेज कर सकता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है.

4. इम्यूनिटी-

लौंग के पानी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जिससे सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियों से बचाव हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

