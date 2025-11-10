Ginger For Bones: अगर आप भी जोड़ों के दर्द की समस्या से परेशान हैं और इससे राहत पाने के लिए कोई असरदार घरेलू नुस्खा तलाश रहे हैं तो स्टोरी में बने रहिए. हर किचन में पाया जाने वाला अदरक न सिर्फ खाने या चाय का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि कई समस्याओं का समाधान करने में भी मददगार है. इसमें मौजूद तत्व न सिर्फ सर्दी-जुकाम में राहत दिलाने में सहायक हैं, बल्कि जोड़ों के दर्द को कम करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं. अब सवाल है यह है कि इससे जोड़ों का दर्द कैसे कम होगा और इसे खाने का सही तरीका क्या है. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं.

क्या अदरक जोड़ों के दर्द को ठीक कर सकती है?

अदरक: अदरक में कई प्राकृतिक रासायनिक तत्व जैसे जिंजरोल, शोगोल और ज़िंगिबर पाए जाते हैं जो इसे एक शक्तिशाली औषधि बनाते हैं. इन सभी यौगिकों में सूजनरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करने और दर्द से राहत देने में मदद कर सकते हैं. नियमित रूप से इसका सेवन शरीर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

सूजन: अदरक में पाया जाने वाला जिंजरोल नामक तत्व सूजन पैदा करने वाले रसायनों जैसे प्रोस्टाग्लैंडीन और ल्यूकोट्रिएन को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे सूजन और दर्द दोनों में राहत मिल सकती है.

ब्लड फ्लो: अदरक में मौजूद तत्व ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, जिससे जोड़ों के आसपास का ब्लड फलो बढ़ सकता है और कठोरता कम हो सकती है.

गठिया में अदरक का सेवन कैसे करें?

जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए एक गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक मिला लें और रोजाना सुबह खाली पेट इसे पिएं. ऐसा करने से आप घर बैठे जोड़ों के दर्द की समस्या से राहत पा सकेंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)