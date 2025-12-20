घुटना मजबूत रखने के लिए कौनसी एक्सरसाइज है बेस्ट, जानिए यहां

Ghutne ki exercise : शरीर के बाकी हिस्सों की तरह हमारे घुटने भी बहुत जरूरी हैं. चाहे सीढ़ियां चढ़नी हों, मार्केट जाना हो या ऑफिस में काम करना हो, आपके घुटनों का फिट रहना बहुत जरूरी है. अक्सर लोग सोचते हैं कि घुटनों का दर्द सिर्फ बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन गलत लाइफस्टाइल की वजह से अब युवाओं में भी यह समस्या आम हो गई है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि घुटने बुढ़ापे तक आपका साथ दें और आपको चलने-फिरने में कोई दिक्कत न हो, तो बस अपनी डेली रूटीन में यहां बताई जा रही आसान एक्सरसाइज शामिल कर लीजिए.

घुटनों को मजबूत करने वाले एक्सरसाइज

घुटनों को हेल्दी रखने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका है पैदल चलना. इससे न केवल आपके घुटने मजबूत होते हैं, बल्कि जोड़ों की जकड़न भी कम होती है. कोशिश करें कि रोज कम से कम 20-30 मिनट जरूर चलें.

यह एक्सरसाइज घुटनों के ऊपर की मांसपेशियों (क्वाड्रिसेप्स) को मजबूत बनाती है. इसे करने के लिए जमीन पर सीधे लेट जाएं. अब एक पैर को घुटने से मोड़ें और दूसरे को बिल्कुल सीधा रखें. सीधे पैर को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं (लगभग 45 डिग्री तक) और फिर नीचे ले आएं. ऐसा दोनों पैरों से 10-10 बार करें.

स्क्वाट्स या साधारण भाषा में कहें तो 'उठक-बैठक' घुटनों के लिए बहुत अच्छी होती है. अगर आपको संतुलन बनाने में दिक्कत है, तो दीवार का सहारा लें. अपनी पीठ को दीवार से सटा लें और धीरे-धीरे नीचे झुकें जैसे आप किसी कुर्सी पर बैठ रहे हों. कुछ सेकंड रुकें और फिर ऊपर आ जाएं. इससे पैरों की हड्डियां और जोड़ मजबूत होते हैं.

घर की सीढ़ियों का इस्तेमाल आप एक्सरसाइज के लिए कर सकते हैं. बस एक सीढ़ी पर एक पैर रखें, फिर दूसरा ऊपर ले जाएं और फिर धीरे-धीरे नीचे आएं. यह घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में बहुत मददगार है.

अगर आपको घुटनों में हल्का दर्द रहता है, तो साइकिल चलाना एक बेहतरीन विकल्प है. इससे घुटनों पर ज्यादा दबाव भी नहीं पड़ता और उनकी अच्छी खासी कसरत भी हो जाती है. जिम वाली स्टेशनरी साइकिल भी इसके लिए बेस्ट है.

