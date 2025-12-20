विज्ञापन
5 exercise for leg : अगर आप चाहते हैं कि घुटने बुढ़ापे तक आपका साथ दें और आपको चलने-फिरने में कोई दिक्कत न हो, तो बस अपनी डेली रूटीन में यहां बताई जा रही आसान एक्सरसाइज शामिल कर लीजिए.

घुटना मजबूत रखने के लिए कौनसी एक्सरसाइज है बेस्ट, जानिए यहां
अगर आपको घुटनों में हल्का दर्द रहता है, तो साइकिल चलाना एक बेहतरीन विकल्प है.

Ghutne ki exercise : शरीर के बाकी हिस्सों की तरह हमारे घुटने भी बहुत जरूरी हैं. चाहे सीढ़ियां चढ़नी हों, मार्केट जाना हो या ऑफिस में काम करना हो, आपके घुटनों का फिट रहना बहुत जरूरी है. अक्सर लोग सोचते हैं कि घुटनों का दर्द सिर्फ बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन गलत लाइफस्टाइल की वजह से अब युवाओं में भी यह समस्या आम हो गई है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि घुटने बुढ़ापे तक आपका साथ दें और आपको चलने-फिरने में कोई दिक्कत न हो, तो बस अपनी डेली रूटीन में यहां बताई जा रही आसान एक्सरसाइज शामिल कर लीजिए.

घुटनों को मजबूत करने वाले एक्सरसाइज

1. पैदल चलना - Walking

घुटनों को हेल्दी रखने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका है पैदल चलना. इससे न केवल आपके घुटने मजबूत होते हैं, बल्कि जोड़ों की जकड़न भी कम होती है. कोशिश करें कि रोज कम से कम 20-30 मिनट जरूर चलें. 

2. सीधे पैर उठाना - Straight Leg Raises

यह एक्सरसाइज घुटनों के ऊपर की मांसपेशियों (क्वाड्रिसेप्स) को मजबूत बनाती है. इसे करने के लिए जमीन पर सीधे लेट जाएं. अब एक पैर को घुटने से मोड़ें और दूसरे को बिल्कुल सीधा रखें. सीधे पैर को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं (लगभग 45 डिग्री तक) और फिर नीचे ले आएं. ऐसा दोनों पैरों से 10-10 बार करें.

3. दीवार के सहारे स्क्वाट्स - Wall Squats

स्क्वाट्स या साधारण भाषा में कहें तो 'उठक-बैठक' घुटनों के लिए बहुत अच्छी होती है. अगर आपको संतुलन बनाने में दिक्कत है, तो दीवार का सहारा लें. अपनी पीठ को दीवार से सटा लें और धीरे-धीरे नीचे झुकें जैसे आप किसी कुर्सी पर बैठ रहे हों. कुछ सेकंड रुकें और फिर ऊपर आ जाएं. इससे पैरों की हड्डियां और जोड़ मजबूत होते हैं.

4. स्टेप-अप्स - Step-ups

घर की सीढ़ियों का इस्तेमाल आप एक्सरसाइज के लिए कर सकते हैं. बस एक सीढ़ी पर एक पैर रखें, फिर दूसरा ऊपर ले जाएं और फिर धीरे-धीरे नीचे आएं. यह घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में बहुत मददगार है.

5. साइकिलिंग - Cycling

अगर आपको घुटनों में हल्का दर्द रहता है, तो साइकिल चलाना एक बेहतरीन विकल्प है. इससे घुटनों पर ज्यादा दबाव भी नहीं पड़ता और उनकी अच्छी खासी कसरत भी हो जाती है. जिम वाली स्टेशनरी साइकिल भी इसके लिए बेस्ट है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

