सर्दियों में क्यों सूज जाती हैं हाथ और पैरों की उंगलियां? ऐसे मिलेगी राहत

Winter Care: सर्दियों की शुरुआत से ही स्किन और बालों से जुड़ी दिक्कतें परेशान करने लगती हैं. ज्यादा सर्दी होने पर हाथ और पैरों की उंगलियां सूजने लगती हैं, जिसमें दर्द के साथ-साथ खुजली भी होने लगती है.

सर्दियों में क्यों सूज जाती हैं हाथ और पैरों की उंगलियां? ऐसे मिलेगी राहत
Winter Care: सर्दियों में क्यों सूज जाती हैं पैरों की उंगलियां.

Winter Care: सर्दियों की शुरुआत से ही स्किन और बालों से जुड़ी दिक्कतें परेशान करने लगती हैं. ज्यादा सर्दी होने पर हाथ और पैरों की उंगलियां सूजने लगती हैं, जिसमें दर्द के साथ-साथ खुजली भी होने लगती है.  ऐसे में जुराब पहनना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन सर्दियों में हाथ और पैरों की उंगलियां क्यों सूजने लगती हैं? हम आपको इसके कारण और उपाय दोनों बताएंगे, जिससे आप जल्दी ही परेशानी से पीछा छुड़ा सकते हैं.

सर्दियों में हाथ और पैरों की उंगलियों के सूजने के कई कारण 

सर्दियों में हाथ और पैरों की उंगलियों के सूजने के कई कारण हैं, जिनमें ब्लड सर्कुलेशन कम होना, पैरों और हाथों की उंगलियों के आस-पास लिक्विड जमा होना, शरीर में पानी की कमी होना, शारीरिक गतिविधियों का कम होना, शरीर में सोडियम की मात्रा का बढ़ जाना, रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना और रक्त वाहिकाओं में सूजन आना शामिल है. छोटी सी दिखने वाली ये परेशानी चलने-फिरने में भी दिक्कत देने लगती है.

हाथ और पैरों की उंगलियों की सूजन कम करने के उपाय 

पहला उपाय

आयुर्वेद में सर्दियों में हाथ और पैरों की उंगलियों में होने वाली सूजन को कम करने के उपाय बताए गए हैं. पहला है फिटकरी. फिटकरी में सूजन को कम करने के लिए गुण होते हैं. गर्म पानी में फिटकरी मिलाकर प्रभावित हिस्से को कुछ समय तक डुबोकर रखें और बाद में गर्म सरसों के तेल में नमक मिलाकर लगाएं. यह सूजन को कम करने के अलावा, खुजली में भी राहत देता है.

दूसरा उपाय

सर्दियों में नमक का सेवन कम करें और पानी ज्यादा पीएं. शरीर में पानी की कमी और सोडियम की अधिक मात्रा सूजन का कारण बनती है. इसलिए नमकीन की जगह तिल और गुड़ का सेवन करें.

तीसरा उपाय

अगर सूजन बहुत ज्यादा है तो सरसों के तेल में हल्दी और शहद मिलाकर लेप तैयार करें और प्रभावित हिस्से पर लगाएं. इससे धीरे-धीरे सूजन कम हो जाएगी और दर्द में भी आराम मिलेगा.

चौथा उपाय

सर्दियों में पैरों को ढककर रखें और बाहर से घर के अंदर आने पर अपने हाथों और पैरों को धीरे-धीरे गर्म होने दें. अचानक तापमान में परिवर्तन रक्त वाहिकाओं को प्रभावित कर सकता है और सूजन में बढ़ोत्तरी होती है. 

पांचवा उपाय

घर के अंदर हों या बाहर, शरीर के तापमान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कपड़े पहनें. इससे सूजन को रोकने में मदद मिलेगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

