कड़ाके की ठंड में भी आपको फिट रखेंगे ये टिप्स, आप भी नोट कर लें क्या खाना है

कड़ाके की ठंड में शरीर को स्वस्थ और फिट रखना चुनौती भरा होता है. शीतलहर, कोहरा और गलन की वजह से कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने इस मौसम में सेहत अच्छी रखने के लिए आसान सुझाव दिए हैं.

मंत्रालय के अनुसार, मौसमी और स्थानीय भोजन चुनें. बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ और रागी जैसे अनाज डाइट में शामिल करें. दूध, हरी सब्जियां और मौसमी फल लें. गर्म और ताजा भोजन खाएं, गुड़ और घी का उपयोग करें. ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स से बचें. ये छोटे बदलाव सर्दी को आरामदायक और स्वस्थ बना सकते हैं.

साथ ही मौसम के अनुसार जीवनशैली बदलने की सलाह भी मंत्रालय देता है. नियमित रूप से इनका पालन करने से न केवल ठंड में फिट रहा जा सकता है, बल्कि पूरे साल स्वास्थ्य बेहतर रहता है. विशेषज्ञों का मानना है कि स्थानीय और मौसमी भोजन अपनाने से पर्यावरण के साथ तालमेल भी बना रहता है.

आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित इन सुझावों में खानपान पर विशेष जोर दिया गया है ताकि शरीर गर्म रहे और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहे. एक्सपर्ट के अनुसार सर्दियों में मौसमी और स्थानीय भोजन को प्राथमिकता दें. डाइट में मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ और रागी को थाली में जरूर शामिल करें. इनके साथ दूध, हरी सब्जियां और मौसमी फल लें. ये पौष्टिक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और ठंड से लड़ने में मदद करते हैं.

मंत्रालय की सलाह है कि इस सर्दी में ताजा बना भोजन चुनें. पारंपरिक चीजें जैसे गुड़ और ज्वार को डाइट का हिस्सा बनाएं. गुड़ शरीर को गर्म रखता है और आयरन का अच्छा स्रोत है, जबकि ज्वार जैसे अनाज पाचन सुधारते हैं और पोषण देते हैं.

खाना पकाने के तरीके पर भी ध्यान दें. सर्दियों में भोजन में सही मात्रा में तेल या घी का इस्तेमाल करें. घी शरीर को ताकत और गर्मी देता है, साथ ही जोड़ों को मजबूत बनाता है. गुड़ और शहद जैसी प्राकृतिक मिठास वाली चीजें भी फायदेमंद हैं. ये शरीर की गर्मी बढ़ाती हैं और इम्युनिटी मजबूत करती हैं. ताजा और गर्म भोजन खाने से पाचन अच्छा रहता है और ठंड लगने का खतरा कम होता है.

सबसे महत्वपूर्ण सलाह है ठंडी चीजों से बचना. सर्दियों में बहुत ठंडा खाना या पीना जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स या फ्रिज का ठंडा पानी टालें. ये शरीर की गर्मी कम कर सकते हैं और सर्दी-जुकाम जैसी समस्याएं बढ़ा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)