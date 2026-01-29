सर्दियों का सुपरफूड नाश्ता है पहाड़ी गहत दाल के पराठे, स्वाद और सेहत का परफेक्ट मेल

Gahat Dal Paratha: ठंडी हवा, हल्की बारिश और रजाई से बाहर निकलने का मन न करना, अब ऐसे मौसम में गरमा गरम, पौष्टिक नाश्ता मिल जाए तो दिन बन जाता है. अगर आप रोज के आलू या गोभी पराठे से कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो उत्तराखंड की मशहूर गहत दाल (कुल्थी / हॉर्स ग्राम) से बने पराठे आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है. स्वाद में लाजवाब और सेहत के लिए फायदेमंद, यह पहाड़ी डिश अगर आपने अब तक ट्राई नहीं की तो एक बार जरूर ट्राई करें.

गहत दाल क्या है? (What is Gahat Dal?)

गहत दाल, जिसे कुल्थी दाल या हॉर्स ग्राम भी कहा जाता है, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पीढ़ियों से खाई जा रही है. इसकी तासीर गर्म मानी जाती है, इसलिए सर्दियों में इसे खास तौर पर खाने की परंपरा है. यह शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करती है.

गहत दाल के पोषण से जुड़े फायदे (Nutritional Benefits)

डाइटीशियनों के मुताबिक गहत दाल में आम दालों से ज्यादा प्रोटीन और फाइबर होता है. इसके फायदे:

लंबे समय तक पेट भरा रहता है

पाचन सुधरता है

आयरन और कैल्शियम का अच्छा सोर्स है

इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार

शरीर को नेचुरल एनर्जी देती है

क्या किडनी स्टोन में फायदेमंद? (Helpful in Kidney Stones?)

पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार गहत दाल का पानी किडनी स्टोन में मददगार माना जाता है. शुरुआती रिसर्च बताती है कि यह पेशाब के प्रवाह को बेहतर कर सकती है. हालांकि, इसे मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए.

डायबिटीज में कैसे काम करती है? (Effect on Diabetes)

यह दाल पेट में धीरे-धीरे पचती है. इसलिए इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर में शुगर को एकदम से नहीं, बल्कि धीरे-धीरे रिलीज करते हैं. इससे खून में शुगर का लेवल अचानक तेजी से नहीं बढ़ता और लंबे समय तक एनर्जी बनी रहती है. यही वजह है कि इसे खाने के बाद जल्दी भूख भी नहीं लगती और शरीर सुस्ती की बजाय एक्टिव महसूस करता है.

किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? (Who Should Be Careful?)

हाई यूरिक एसिड वाले लोग सीमित मात्रा में खाएं

ज्यादा खाने पर गैस या पेट फूल सकता है

गहत दाल पराठा कैसे बनाएं? (How to Make Gahat Dal Paratha?)

भिगोई हुई गहत दाल को मसालों के साथ प्रेशर कुकर में पकाकर मैश कर लें. इसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और धनिया मिलाएं. आटे की लोई में यह स्टफिंग भरकर पराठा बेलें और घी लगाकर सेक लें. गरमागरम पराठे को धनिया की चटनी या चाय के साथ खाएं, सर्दियों का मजा दोगुना हो जाएगा.

