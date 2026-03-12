देशभर में गैस की किल्लत को लेकर हालात लगातार बिगड़ते दिख रहे हैं. दिल्ली हाईकोर्ट की कैंटीन में बुधवार को LPG सिलेंडर न मिलने के चलते मेन कोर्स सर्विस रोकनी पड़ी, हालांकि बाद में सिलेंडर मिलते ही व्यवस्था बहाल कर दी गई. यह संकट केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि कई शहरों से सिलेंडर की कमी, लंबी कतारों और आपूर्ति बाधित होने की खबरें सामने आई हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने भारत की LPG आयात आपूर्ति को प्रभावित किया है, जिससे घरेलू और वाणिज्यिक दोनों तरह की लाइनें प्रभावित हो रही हैं. सरकार पहले ही घरेलू रिफिल की बुकिंग में 25 दिन का गैप अनिवार्य कर चुकी है ताकि पैनिक बाइंग पर रोक लग सके.

संसद में आज क्या खास?

इसी बीच संसद में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है. लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अब पूरा विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की तैयारी में जुट गया है. तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष गुरुवार को नोटिस देने की तैयारी कर रहा है, जिस पर लोकसभा के 120 और राज्यसभा के 60 सदस्यों के हस्ताक्षर जुट चुके हैं. विपक्ष का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में भारी अनियमितताएं हुई हैं और यह मुद्दा आगामी विधानसभा चुनावों को प्रभावित कर सकता है. यदि यह प्रस्ताव स्वीकार होता है, तो यह देश में पहली बार होगा जब किसी कार्यरत मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू होगी.

दिल्ली के उत्तम नगर में लगी आग

दिल्ली से एक और चिंताजनक खबर उत्तम नगर से सामने आई है, जहां रात के समय फिश मार्केट के पास बड़े स्तर पर आग भड़क उठी. घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की 23 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास कई घंटों तक जारी रहा. शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है. इस घटना के बीच इलाके में पहले से ही होली के दौरान हुए विवाद में एक युवक की मौत के बाद तनाव का माहौल था, जिसके चलते पुलिस भारी तैनाती में मौजूद है. हालांकि आग की घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन कई दुकानें और आसपास की झुग्गियां क्षतिग्रस्त हुई हैं.