Detox Water For Glowing Skin: बता दें कि आपके किचन में मौजूद कई मसाले आपकी ग्लोइंग स्किन की वजह बन सकते हैं. आज हम आपको एक ऐसा ही देसी नुस्खा बताएंगे जो आपकी स्किन को चमकदार बनाने में मदद करेंगे. 

21 दिनों में शीशे की तरह चमकने लगेगी आपकी स्किन, जानिए इस खास डिटॉक्स ड्रिंक के बारे में
Detox Drink: ग्लोइंग स्किन के लिए पिएं ये खास ड्रिंक.

Detox Water For Glowing Skin: आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन ग्लोइंग हो, उन्हें किसी तरह का मेकअप लगाने की जरूरत ना पड़े. बता दें कि आज के समय में सिर्फ लड़किया ही नहीं बल्कि लड़के भी अपने स्किन केयर रूटीन को लेकर के काफी ज्यादा जागरूक हो गए हैं. अपनी स्किन को और खूबसूरत बनाने के लिए महंगे स्किन केयर से लेकर के, पॉर्लर में हजारों रुपए खर्च करने से भी लोग पीछे नहीं हटते हैं. वहीं कई लोग इसके लिए घरेलू नुस्खों की भी मदद लेत हैं. बता दें कि आपके किचन में मौजूद कई मसाले आपकी ग्लोइंग स्किन की वजह बन सकते हैं. आज हम आपको एक ऐसा ही देसी नुस्खा बताएंगे जो आपकी स्किन को चमकदार बनाने में मदद करेंगे. 

ग्लोइंग स्किन के लिए डिटॉक्स ड्रिंक 

आपको बताएं कि हम आपके किचन में पाए जाने वाली लौंग आपकी स्किन के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है. महज 2 लौंग का इस्तेमाल आपकी स्किन में ऐसा निखार लाने में मदद करेगी जिसकी आपको चाहत है. तो चलिए जानते हैं इस डिटॉक्स ड्रिंक के बारे में. 

डिटॉक्स ड्रिंक बनाने के लिए सामग्री
  • 2 लौंग 
  • नींबू का रस
  • शहद 
  • 1 गिलास पानी

इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको 2 लौंग को रातभर के लिए पानी में भिगोकर रखना है. सुबह उठकर इस पानी में नींबू का रस और शहद को मिलाकर इसको पी लेना है. आपको इस ड्रिंक का सेवन लगातार 21 दिनों तक करना है. 22 वें दिन आपको खुद असर दिखाई देने लगेगा. बता दें कि ये ड्रिंक वो कमाल कर दिखाएगी जो कोई भी महंगी क्रीम भी नहीं कर पाएगी. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

