रोजाना खाली पेट इलायची का पानी पीने से क्या होता है?

Cardamom Water Benefits: इलायची को स्वाद सेहत और सुगंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हर भारतीय किचन में आसानी से मिलने वाले मसालों में से एक है इलायची. इलायची को कई तरह की रेसिपीज में इस्तेमाल किया जाता है जैसे, मसाला पुलाव, बिरयानी, तरी वाली डिश, स्वीट आदि. आयुर्वेद में औषधि रूप में इलायची का इस्तेमाल किया जाता है. इलायची में कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम, आयरन और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं. अगर आप भी खुद को हेल्दी रखना चाहते हैं तो एक बार इलायची के पानी का जरूर सेवन करें.

कैसे बनाएं इलायची का पानी- (How To Make Cardamom Water)

इलायची का पानी बनाना बहुत ही आसान है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास पानी लें इसमें 4-6 इलायची को छीलकर रातभर के लिए रख दें. अगली सुबह इस पानी को गर्म करें और छालकर इसे चाय की तरह पी लें.

इलायची पानी पीने के फायदे- (Benefits Of Drinking Cardamom Water)

1. स्ट्रेस-

इलायची में पाए जाने वाले पोषक तत्व स्ट्रेस और डिप्रेशन की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो खाली पेट इलायची के पानी का सेवन शुरू कर दें.

ये भी पढ़े- मखाने खाने से क्या होता है, कैसे खाएं Makhana और क्या हैं इसके फायदे

2. मोटापा-

इलायची में कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटैशियम और एंटी-ऑक्सीडेंट्स जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो वजन को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. अगर आप भी अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं और इसे कम करना चाहते हैं खाली पेट इलायची के पानी का सेवन कर सकते हैं.

3. पेट के लिए-

अपच, गैस, एसिडिटी और कब्ज़ जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने का काम करता है इलायची पानी. इलायची वाले पानी के सेवन से पाचन तंत्र को बेहतर रखा जा सकता है. अगर आपको भी पेट से जुड़ी समस्याएं हैं तो रोजाना करें इस पानी का सेवन.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)