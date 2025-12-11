सुबह खाली पेट इलायची का पानी पीने से क्या होता है? हरी इलायची गर्म है या ठंडी?

Elaichi Pani Ke Fayde: अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो अपने दिल की शुरुआत एक गिलास इलायची पानी के साथ कर सकते हैं. यह पानी विटामिन, एंटीऑक्सिडेंट और मिनरल्स से भरपूर है, जो शरीर के कई तरह के फायदे पहुंचा सकता है, फिर चाहें, पेट दर्द हो या, स्किन से जुड़ी कोई समस्या नियमित रूप से इसका सेवन किसी वरदान से कम नही है. अगर आप अपनी सेहत को प्राकृतिक तरीके से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इलायची पानी एक बहुत अच्छा विकल्प है. यहां जानें इसके फायदे और इसे बनाने का आसान तरीका.

इलायची पानी के फायदे

पेट: जो लोग पेट की गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं, उनके लिए इलायची पानी एक बेहतरीन और असरदार घरेलू नुस्खा हो सकता है. यह पाचन रसों को सक्रिय करता है, जिससे खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है.

इसे भी पढ़ें: किस विटामिन की कमी से सर्दियों में सूज जाती हैं पैर की उंगलियां, क्या खाकर दूर होगी समस्या

वजन: अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट इलायची पानी पी सकते हैं. यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और शरीर की चर्बी को बर्न करने में मदद करता है, जिससे वजन को आसानी से कम घटाया जा सकता है.

मुंह की बदबू: इलायची में प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया खत्म करने की क्षमता होती है. ऐसे में अगर आप इसका पानी रेगुलर पीते हैं तो सांस की बदबू कम हो सकती है और मुंह को फ्रेश रखा जा सकता है.

स्किन: इलायची में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट स्किन को ग्लोइंग और साफ बनाने में मदद कर सकते हैं. यह शरीर में खून को साफ करता है, जिससे पिंपल और दाग-धब्बे कम हो सकते हैं.

इलायची का पानी कैसे बनाते हैं?

इलायची को हल्का सा कुचलकर एक गिलास पानी में रातभर भिगोकर रख दें. अगली सुबह उस पानी को हल्का गुनगुना करके पिएं.

इलायची की तासीर कैसी होती है?

इलायची की तासीर हल्की ठंडी मानी जा सकती है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)