काली इलायची का पानी पीने से क्या होता है? फायदे जान आज से ही शुरू कर देंगे पीना

Black Cardamom Water Benefits: भारतीय किचन में मौजूद मसाले अपने औषधिय गुणों के लिए जाने जाते हैं. आमतौर पर हम इनका इस्तेमाल स्वाद और सुगंध को बढ़ाने के लिए करते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हर मसाले के अपने गुण हैं. काली इलायची उन्हीं में से एक है. काली इलायची को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन C, विटामिन B6, विटामिन B3, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. अगर आप रोजाना खाली पेट काली इलायची का पानी पीते हैं, तो शरीर को इन समस्याओं से बचा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इसके फायदे और सेवन का तरीका.

कैसे बनाएं काली इलायची का पानी- (How To Make Black Cardamom Water)

सामग्री-

3 काली इलायची

1 गिलास पानी

विधि-

काली इलायची का पानी बनाना बहुत आसान है. एक पैन में पानी डालकर उबाल लें. इसमें काली इलायची डालकर कुछ मिनट तक धीमी आंच पर उबालें. जब पानी आधा रह जाए तो इसे छानकर एक कप में निकाल लें. स्वाद को बढ़ाने के लिए आप इसमें शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे आप सुबह खाली पेट पी सकते हैं.

काली इलायची का पानी पीने के फायदे- Kali Ilaichi Ka Pani Pine Ke Fayde:

1. पाचन- (Digestion)

अगर आप पाचन या पेट की समस्याओं से परेशान रहते हैं, तो खाली पेट काली इलायची का पानी पी सकते हैं. इसमें मौजूद गुण यह पाचन रसों को उत्तेजित करने गैस, कब्ज और एसिडिटी को दूर करने में मददगार हैं.

2. मुंह की बदबू- (Bad Breath)

काली इलायची में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करने और सांसों की दुर्गंध दूर करने में मददगार हैं.

3. ब्लड प्रेशर- (Blood Pressure)

काली इलायची के पानी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पोटैशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं.

4. लिवर डिटॉक्स- (Liver Detoxification)

खाली पेट काली इलायची का पानी पीने से शरीर से विषाक्त पदार्थों (toxins) को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है.

5. इम्यूनिटी- (Immunity)

काली इलायची के पानी में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीमाइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, जो कमजोर इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

6. वजन घटाने- (Weight Loss)

बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए खाली पेट काली इलायची के पानी का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है. क्योंकि यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और फैट बर्न करने में मदद कर सकता है.

7. तनाव- (Stress)

खाली पेट काली इलायची का पानी रोजाना पीने से तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें मौजूद गुण दिमाग को शांत करने में मददगार हैं.

