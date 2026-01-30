आज क्या बनाऊं: घर आए गेस्ट के लिए डिनर में बनाएं मेथी मटर मलाई पनीर, नोट करें आसान रेसिपी

Methi Matar Malai Paneer: अक्सर ऐसा होता है कि अचानक से घर पर मेहमान आ जाते हैं, ऐसे में समझ नहीं आता कि उन्हें डिनर में बना कर किया खिलाएं. मटर पनीर, शाही पनीर बार-बार किसी को भी खिलाना थोड़ा बोरिंग लगता है. अगर आप भी अपने घर आए गेस्ट को पनीर से कुछ टेस्टी और यूनिक बनाकर खिलाना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी बता रहे हैं, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं. bristihomekitchen ने अपने इंस्ट्राग्राम पर मेथी मटर मलाई पनीर की रेसिपी का वीडियो शेयर किया है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं मेथी मटर मलाई पनीर- (How To Make Methi Matar Malai Paneer)

सामग्री:

150 ग्राम पनीर (टुकड़ों में)

1/2 छोटा चम्मच नमक

1/2 छोटा चम्मच जीरा

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच हरी मिर्च

हरा धनिया

1 छोटा चम्मच दूध की मलाई

आधा छोटा चम्मच मक्खन

आधा छोटा चम्मच सौंफ

चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च

3 हरी इलायची

आधा इंच दालचीनी

3 लौंग

10 लहसुन की कलियां

1 इंच अदरक

2 प्याज

10 काजू

1 छोटा चम्मच नमक

200 ग्राम मेथी के पत्ते

आधा कप हरी मटर

आधा छोटा चम्मच नमक

आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर

आधा छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर

ताजा क्रीम

आधा छोटा चम्मच गरम मसाला

हरा धनिया

तड़का

विधि-

इस डिश को बनाने के लिए सबसे पहले मेथी को साफ करके काट लें और इसे दरदरा सा पीस लें. अब एक पैन लें इसमें जीरा, मेथी के पत्ते डालें और मिलाएं. इसमें हरी मटर के दाने डालें अच्छे से मिलाएं और ढक कर कुछ देर पकाएं. अब एक दूसरे पैन में थोड़ा तेल डालें. इसमें जीरा, काली मिर्च, दालचीनी अदरक और लहसुन, प्याज काजू और नमक डालकर अच्छे से मिक्स करें. गोल्डन होने तक पकाएं. फिर इसे एक जार में पानी डालकर पीस लें. अब इसे मेथी और मटर वाले पैन में डालें. इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. एक बाउल में मैश पनीर लें. इसमें जीरा, रेड चिल्ली फ्लेक्स, हरी मिर्च और धनिया पत्ती और बटर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. पनीर से छोटी-छोटी बॉल बनाकर पक रही ग्रेवी क ऊपर रखें. फिर ग्रेवी में थोड़ी सी क्रीम डालें. इन बॉल को एक-एक करके डालें कुछ सेकंड पकाएं और धनिया पत्ती डालकर सर्व करें.

