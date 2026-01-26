विज्ञापन
विशेष लिंक

आज क्या बनाऊं: लंच से लेकर डिनर तक के लिए परफेक्ट है कश्मीरी स्टाइल जम्मू का स्पेशल राजमा, नोट करें रेसिपी

Kashmiri Rajma Recipe: जम्मू का स्पेशल राजमा एक खुशबूदार, स्वादिष्ट और लाजवाब भारतीय डिश है, जिसे पूरे भारत में पसंद किया जाता है.

Read Time: 4 mins
Share
आज क्या बनाऊं: लंच से लेकर डिनर तक के लिए परफेक्ट है कश्मीरी स्टाइल जम्मू का स्पेशल राजमा, नोट करें रेसिपी
Kashmiri Rajma Recipe: कश्मीरी स्टाइल का राजमा पंजाबी राजमा से बिल्कुल अलग.

Kashmiri Rajma Recipe: कश्मीरी स्टाइल का राजमा पंजाबी राजमा से बिल्कुल अलग. अगर आप भी राजमा खाने के शौकीन हैं, तो एक बार इस डिश को जरूर ट्राई करें. खुशबूदार, स्वादिष्ट और लाजवाब भारतीय डिश को पूरे भारत में पसंद किया जाता है. राजमा को चावल और चपाती के साथ पेयर कर सकते हैं. इस डिश को लंच से लेकर डिनर तक में आप आसानी से बना सकते हैं. कश्मीरी स्टाइल राजमा रेसिपी को शेफ कुणाल कपूर ने अपने यू्ट्यूब चैनल पर शेयर किया. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

राजमा का इतिहास- (History of Rajma)

राजमा (लाल किडनी बीन्स) की उत्पत्ति मूल रूप से मध्य अमेरिका और पेरू (दक्षिण अमेरिका) में हुई थी. लगभग 7,500 से 8,000 साल पहले, प्राचीन मेसोअमेरिका में इसकी खेती शुरू हुई थी. इसे बाद में स्पेनिश और पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा दुनिया भर में फैलाया गया, और आज यह भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों में प्रमुखता से उगाया जाता है. इसे पारंपरिक रूप से साबुत मसालों के साथ गाढ़ी ग्रेवी में पकाया जाता है. इसे पूरे भारत में अलग-अलग तरीकों से बनाया जाता है.  

कैसे बनाएं कश्मीरी स्टाइल का राजमा- (How To Make Kashmiri Rajma Recipe)

सामग्री-

राजमा उबालने के लिए -

  • राजमा (लाल किडनी बीन) - 2 कप
  • तेज पत्ता - 2 नग
  • काली इलायची - 2 नग
  • हींग - ½ छोटा चम्मच
  • मेथी दाना - 1 छोटा चम्मच
  • लौंग - 4 नग
  • नमक - स्वादानुसार

राजमा मसाला बनाने के लिए-

  • सरसों का तेल/घी - ⅓ कप
  • शाही जीरा - 2 छोटे चम्मच
  • तली हुई प्याज का पेस्ट - 1 कप
  • तली हुई अदरक का पेस्ट - 1 बड़ा चम्मच
  • तली हुई लहसुन का पेस्ट - 1 बड़ा चम्मच
  • ताजा टमाटर प्यूरी - 2 कप
  • नमक - स्वादानुसार
  • दही - 1 कप
  • कश्मीरी मिर्च पाउडर - 1 बड़ा चम्मच
  • हल्दी - ½ छोटा चम्मच
  • सौंफ पाउडर सौंफ - 1 छोटा चम्मच
  • सूखी अदरक का पाउडर - 1 छोटा चम्मच (ताज़ी अदरक डालने के कारण यह वैकल्पिक है)
  • धनिया पाउडर - 1 बड़ा चम्मच
  • घी - 2 बड़े चम्मच

विधि-

  1. इस डिश को बनाने के लिए सबसे पहले राजमा 4 से 5 बार पानी से धोना है फिर साफ पानी में कम से कम 6 से 8 घंटे ओवरनाइट भिगोकर रखना है. 
  2. प्रेशर कुकर में राजमा को पानी के साथ डालेंगे. 
  3. बॉईल करते वक्त इसमें तेज पत्ता,  मोटी इलायची, मेथी का दाना, लौंग, हींग  और नमक डालना है. 
  4. इसे 3 से 4 सीटी कराएं.
  5. राजमा का मसाला बनाने के लिए हमें पीसना है प्याज, अदरक और लहसुन. पानी के इसे अब हम पीस लेंगे.
  6. मसाला बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे सरसों का तेल, पैन में तेल गरम करने के बाद शाही जीरा, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट.
  7. जब ये ब्राउन हो जाए, तो इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी और टमाटर का कच्चापन दूर करने के लिए इसे कुछ देर पकाना है. 
  8. अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा दही, सौंफ का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी , सौंफ का पाउडर सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे.
  9. अब इसमें ये दही वाला मिश्रण डालेंगे.
  10. अब इसमें उबले हुए राजमा डालेंगे. कुछ मिनट इसे ऐसे ही पकाएंगे.
  11. अब हम राजमा का पानी डालेंगे और कुछ मिनट पकाएंगे. 
  12. लास्ट में देसी गी का तड़का लगाएं. राजमा बनकर तैयार है इसे आप चावल या रोटी के साथ पेयर कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: रेगुलर सब्जी से हटकर एक बार ट्राई करें राजस्थानी स्टाइल मेथी दाना की सब्ज़ी, नोट करें रेसिपी

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jammu Ke Special Rajma Chawal, Kashmiri Rajma Recipe Perfect For Lunch And Dinner, Kashmiri Rajma, Kashmiri Rajma Recipe, How To Make Kashmiri Rajma, Kashmiri Rajma Chawal Recipe, Rajma Chawal, How To Make Rajma Chawal In Hindi, How To Make Rajma, Hotel Style Rajma, Rajma Recipe In Hindi, Rajma Ki Sabji, Punjabi Rajma Recipe, Rajma Masala Recipe, Punjabi Rajma Masala Recipe, Punjabi Rajma Masala, Rajma Recipe, Rajma Masal, Aaj Kya Banau
Get App for Better Experience
Install Now