आज क्या बनाऊं: शरीर को अंदर से गर्म रखने में मददगार है आंवला कच्ची हल्दी का ठेचा, नोट करें रेसिपी

Amla Haldi Thecha: आंवला और कच्ची हल्दी किचन में मौजूद आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक हैं. इन्हें कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. सबसे अच्छी बात ये कि इन दोनों में मौजूद गुण शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद सकते हैं. अक्सर हम घर के बड़ों से ये सुनते हैं कि रोजाना एक आंवला खाने से डॉक्टर से दूर रहो! लेकिन इसमें थोड़ी कच्ची हल्दी मिला लें, तो आप इतना अच्छा महसूस करेंगे कि डॉक्टर की जरूरत ही भूल जाएंगे! आंवला और कच्ची हल्दी के ठेचे की इस स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपी को ट्राई कर आप इसके लाभ पा सकते हैं. इस रेसिपी को meghnasfoodmagic ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया हैं. तो चलिए जानते है इसे बनाने की आसान रेसिपी.

क्या है ठेचा- (What Is Thecha)

ठेचा (Thecha) महाराष्ट्र की एक पारंपरिक और तीखी चटनी है, जो मुख्य रूप से हरी मिर्च, लहसुन और मूंगफली को दरदरा कूटकर (या पीसकर) बनाई जाती है, जिसे भाकरी, रोटी या चावल के साथ खाया जाता है, और यह खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है. लेकिन आज के समय में आपको ठेचा की अनगिनत वैराइटी मिल जाएंगी.

कैसे बनाएं आंवला और हल्दी का ठेचा रेसिपी- (How To Make Amla Haldi Thecha)

1. इस डिश को बनाने के लिए सबसे पहले 150 ग्राम आंवला लें, उसे छोटे टुकड़ों में काट लें और बीज निकाल दें.

2. 50 ग्राम ताजी हल्दी लें, छील लें और बारीक काट लें.

3. एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें, उसमें 1 छोटा चम्मच जीरा और 1/2 छोटा चम्मच हींग डालें.

4. जब जीरा चटकने लगे, तो उसमें 3-4 लहसुन की कलियां, कटा हुआ आंवला और हल्दी डालें.

5. थोड़ा नमक छिड़कें, ढक दें और धीमी से मध्यम आंच पर आंवला के नरम होने तक भूनें. जरूरत पड़ने पर थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं.

6. नरम होने पर, स्वादानुसार ताजी हरी मिर्च और 1/2 कप मूंगफली मिलाएं.

7. बीच-बीच में चलाते हुए 7-8 मिनट तक पकाएं.

8. आंच बंद कर दें, ताज़ा हरा धनिया डालें और अच्छी तरह मिलाएं.

9. ठंडा होने पर इसे दरदरा कूट लें या मिक्सर में थोड़ा पीस लें.

10. अंत में ताज़ा नींबू का रस निचोड़कर डालें!

इस चटपटे ठेचा का आनंद रोटी, पराठा, भाकरी या दाल चावल के साथ लें सकते हैं.

