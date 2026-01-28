विज्ञापन
आज क्या बनाऊं: डाइट नहीं हाई प्रोटीन पनीर रैप को खाकर घटेगा वजन, नोट करें रेसिपी

Protein Paneer Wrap: अगर आप भी अपने वजन को हेल्दी तरीके से कम करना चाहते हैं, तो डाइट नहीं हाई प्रोटीन पनीर रैप का करें सेवन.

Protein Paneer Wrap: हाई प्रोटीन पनीर रैप कैसे बनाएं.

Protein Paneer Wrap: अगर आप भी अपने वजन को कम करना चाहते हैं, लेकिन डाइट करके नहीं खा-पीकर. खाने के शौकीन लोगों के लिए डाइट करना थोड़ा मुश्किल होता है. अगर आप भी खाने के शौकीन हैं और वजन को कम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी हाई प्रोटीन रेसिपी के बारे में बता रहे हैं, जो न सिर्फ स्वाद को बढ़ाने बल्कि, वजन को घटाने में भी मददगार है. mrsyumtum ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर हाई प्रोटीन रैप की रेसिपी बताई है.

वजन घटाने की कोशिश कर रहे लोगों या हाई प्रोटीन और कम कार्बोहाइड्रेट वाली रेसिपी की तलाश कर रहे लोगों के लिए यह रैप एकदम सही है. यह आपको संतुष्ट रखता है और आपके पेट को भी आराम देता है. 

कैसे बनाएं हाई प्रोटीन रैप रेसिपी- (High Protein Paneer Wrap)

राजमा टिक्की-

-1 कप उबले हुए राजमा
-1 छोटा प्याज कटा हुआ
-ताजा हरा धनिया
-1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
-1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
-1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
-1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
-1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला
-स्वादानुसार नमक
-1.5 बड़े चम्मच चावल का आटा/ओट्स का आटा/कॉर्नफ्लोर/बेसन

पनीर रैप-

  1. इस डिश को बनाने के लिए सबसे पहले एक तवा लें, हो सके तो नॉन-स्टिक या अच्छी तरह से तेल लगा हुआ तवा.
  2. उस पर थोड़ा तेल लगाएं और पनीर कद्दूकस करें. इतना पनीर कद्दूकस करें कि सभी जगह भर जाए. स्पैचुला की मदद से एक चौकोर आकार बनाएं और किनारों को साफ करें.
  3. इसे 2-3 मिनट के लिए रख दें जब तक कि नीचे का हिस्सा कुरकुरा न हो जाए. आंच बंद कर देंय
  4. थोड़ी हरी चटनी या अपनी पसंद की कोई भी डिप फैलाएं. राजमा टिक्की और थोड़ा सलाद रखें.
  5. इसे दोनों तरफ से सावधानी से लपेटें ताकि यह टूटे नहीं.
  6. टिप- इसे दोनों सिरों से लपेटें और ऊपर से एक कटोरी की तरह रखें. इससे यह आकार ले लेगा और खुलेगा नहीं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

