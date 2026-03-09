Healthy Breakfast Recipe: 10 मिनट में बनाएं प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट से भरपूर फूड ''एवोकाडो पनीर टोस्ट"

Avocado Paneer Toast Recipe: आजकल हेल्दी खाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है और सोशल मीडिया पर ऐसी रेसिपी खूब वायरल हो रही हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषण से भरपूर भी हों. एवोकाडो पनीर टोस्ट (Avocado Toast Recipe) भी ऐसी ही एक हेल्दी और आसान रेसिपी है जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं. यह ब्रेकफास्ट (Breakfast) या हल्के स्नैक (Light Snack) के लिए एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है. खास बात यह है कि इसमें प्रोटीन (Protein), हेल्दी फैट (Healthy Fat) और फाइबर (Fiber) तीनों का अच्छा बैलेंस मिलता है. इसलिए यह रेसिपी फिटनेस (Fitness) पसंद करने वाले लोगों के बीच भी तेजी से फेमस हो रही है.

एवोकाडो को सुपरफूड कहा जाता है क्योंकि इसमें हेल्दी फैट, फाइबर और कई जरूरी विटामिन पाए जाते हैं. वहीं पनीर प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है. फिटनेस पसंद करने वाले लोग और वेट मैनेजमेंट पर ध्यान देने वाले लोग भी इस रेसिपी को काफी पसंद करते हैं. अगर सुबह जल्दी ऑफिस या कॉलेज जाना हो और ज्यादा समय न हो तो एवोकाडो पनीर टोस्ट एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट बन सकता है.

एवोकाडो पनीर टोस्ट बनाने के लिए जरूरी सामग्री: (Ingredients For Making Avocado Paneer Toast)

ब्रेड स्लाइस – 2

पका हुआ एवोकाडो – 1

पनीर – आधा कप (कद्दूकस किया हुआ)

नींबू का रस – 1 चम्मच

काली मिर्च – आधा चम्मच

नमक – स्वादानुसार

ऑलिव ऑयल – 1 चम्मच

चिली फ्लेक्स – आधा चम्मच

धनिया पत्ती – थोड़ी सी

यह भी देखें- वायरल “ब्लैक डोसा” ने इंटरनेट पर मचाई हलचल, लोगों ने कहा- डोसे के साथ यह क्या हो गया?

एवोकाडो पनीर टोस्ट बनाने की विधि- (How To Make Avocado Paneer Toast)

सबसे पहले ब्रेड स्लाइस को टोस्टर या तवे पर हल्का कुरकुरा होने तक सेक लें. अब एक बाउल में एवोकाडो को चम्मच की मदद से अच्छी तरह मैश कर लें. इसमें नींबू का रस, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद टोस्ट की हुई ब्रेड पर एवोकाडो का मिश्रण समान रूप से फैला दें. अब इसके ऊपर कद्दूकस किया हुआ पनीर डालें. स्वाद बढ़ाने के लिए ऊपर से थोड़ा चिली फ्लेक्स और ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं. अंत में थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसे सजाएं. तैयार एवोकाडो पनीर टोस्ट स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है और इसे नाश्ते या शाम के स्नैक के रूप में आराम से खाया जा सकता है.

Watch Video: Jalebi History: जानिए कहां और कब बनी थी पहली जलेबी, जानिए इसका इतिहास

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)