आज क्या बनाऊं: उत्तराखंड की स्पेशल डिश है काले चने का फाणु, स्वाद ऐसा की उंगलियां चाटते रह जाएंगे, नोट करें रेसिपी

Kale Chane Ka Fhanu: अगर आप भी प्रोटीन से भरपूर और कुछ यूनिक ट्राई करना चाहते हैं, तो उत्तराखंड की इस स्पेशल डिश को ट्राई कर सकते हैं.

आज क्या बनाऊं: उत्तराखंड की स्पेशल डिश है काले चने का फाणु, स्वाद ऐसा की उंगलियां चाटते रह जाएंगे, नोट करें रेसिपी
Kale Chane Ka Fhanu: कैसे बनाएं उत्तराखंड की स्पेशल डिश.

चने को प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. अगर आप भी प्रोटीन की कमी को दूर और शरीर को सेहतमंद रखने के साथ कुछ स्वादिष्ट खाना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी डिश के बारे में बता रहे हैं, जो पहाड़ी है. जी हां आपने सही सुना हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की स्पेशल डिश फाणु की. इसे काले चने के साथ बनाया जाता है. इस रेसिपी को mayurspantry ने अपने इंस्ट्राग्राम पर शेयर किया है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

पहाड़ों में क्यों फेमस है काला चना फाणु- (Why is black gram Phanu famous in the mountains)

उत्तराखंड का काला चना फाणु अपने पारंपरिक स्वाद, पौष्टिकता और पहाड़ों की संस्कृति का प्रतीक होने के कारण फेमस है. यह (कुलथी) या काले चने से बनती है, जो सर्दियों में शरीर को गर्मी देने और पाचन के लिए अच्छी है. इसे चावल या रोटी के साथ खाया जाता है.  

कैसे बनाएं काला चना फाणु- (How To Make Kala Chana Fhanu)

  • एक ग्राइंडर जार में 1 कप भीगे हुए भूरे चने डालें
  • थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट बना लें.
  • एक ओखली में 1 छोटा चम्मच जीरा डालें.
  • 1 बड़ा चम्मच धनिया डालें.
  • 3 सूखी लाल मिर्च डालें.
  • 8-10 लहसुन की कलियां डालें. एक 1 अदरक डालें.
  • ½ कप ताजा हरा धनिया डालकर पेस्ट बना लें.
  • एक ओखली में ½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालें.
  • 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें.
  • 1 छोटा चम्मच हरा धनिया पाउडर डालें.
  • ½ छोटा चम्मच गरम मसाला डालें.
  • थोड़ा पानी डालकर मसाला पेस्ट तैयार है.
  • एक पैन में सरसों का तेल डालें.
  • 1 छोटा चम्मच सरसों डालें. 1 छोटा चम्मच जीरा डालें.
  • 1 कटा हुआ प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक पकाएं.
  • 1 कटा हुआ टमाटर नमक डालकर टमाटर के नरम और गलने तक पकाएं.
  • 2 हरी मिर्च चीरकर डालें. पिसा हुआ मसाला पेस्ट डालें.
  • पिसे हुए काले चने का पेस्ट डालकर 5 मिनट तक पकाएं.
  • 1 कप पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अच्छी तरह मिलाने के बाद 2 कप पानी डालकर 10 मिनट तक गाढ़ा होने तक पकाएं.
  • मुट्ठी भर ताज़ा हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं और आनंद लें!

काला चना खाने के फायदे- (Kala Chana Khane Ke Fayde)

काले चने को सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बल्कि, पोटैशियम, मैग्नीशियम और फाइबर का भी अच्छा सोर्स माना जाता है. सबसे अच्छी बात ये कि इसे आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. रोजाना चने के सेवन से पाचन को बेहतर रखने, वजन को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. इतना ही नहीं इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कम होता है, जो ब्लड शुगर के लेवल को अचानक बढ़ने से रोकने और टाइप-2 डायबिटीज के जोखिम को कम करने में मददगार है.  

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

