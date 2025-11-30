सिर्फ जीरा और मेथी दाना ही नहीं कोलेस्ट्रॉल को मोम की तरह पिघलाने में मदद करती हैं किचन में रखीं ये चीजें

Cholesterol Kam Kaise Kare: आज के समय में बढ़ता वजन, फास्ट फूड की आदत, बैठे-बैठे काम करने का रूटीन और तनाव ये सभी हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को चुपचाप बढ़ाते रहते हैं. शुरुआत में यह समस्या मामूली लगती है, पर समय के साथ यही कोलेस्ट्रॉल शरीर में मोम की तरह जमकर नसों को बंद करने लगता है. इसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर इंबैलेंस, स्ट्रोक और कई तरह की गंभीर बीमारियां. लोग आमतौर पर महंगी दवाइयों और सप्लीमेंट्स की ओर दौड़ पड़ते हैं, जबकि सच यह है कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने और उसे पिघलाने की ताकत हमारी रसोई में ही छिपी हुई होती है.

जिस तरह जीरा और मेथी दाना कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मशहूर हैं, उसी तरह किचन में मौजूद कई अन्य मसाले और फूड्स भी शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने, अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने और हार्ट को हेल्दी रखने में अद्भुत भूमिका निभाते हैं. इन चीजों का नियमित सेवन न केवल खून की सफाई करता है बल्कि नसों में जमा फैटी लेयर को धीरे-धीरे पिघला देता है. आइए जानें आपकी किचन में मौजूद वे कौन सी चीजें हैं, जो दिल को मजबूत बनाएंगी और कोलेस्ट्रॉल को जड़ से कम करेंगी.

कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए घरेलू नुस्खे | Home Remedies to Reduce Cholesterol

1. धनिया के बीज

धनिया के बीज में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स और फाइबर शरीर में जमा टॉक्सिन्स निकालते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करते हैं. धनिया पानी सुबह खाली पेट पीने से ब्लड शुगर के साथ-साथ खराब कोलेस्ट्रॉल भी घटता है.

2. लहसुन

लहसुन को प्राकृतिक कोलेस्ट्रॉल-क्लीनर माना जाता है. इसमें मौजूद एलिसिन नामक तत्व ब्लड वेसल्स में जमा फैट को पिघलाता है और हार्ट ब्लॉकेज के जोखिम को कम करता है. रोज सुबह कच्ची लहसुन की 1–2 कलियां चबाना बेहद लाभकारी है.

3. दालचीनी

दालचीनी शरीर में फैट ब्रेकडाउन की प्रक्रिया को तेज करती है. यह इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल की धड़कन और ब्लड फ्लो को सामान्य रखती है. इसे गर्म पानी या चाय के साथ प्रयोग किया जा सकता है.

4. अलसी के बीज

अलसी ओमेगा-3 फैटी एसिड और घुलनशील फाइबर का भंडार है. ये दोनों तत्व आर्टरी में जमा कोलेस्ट्रॉल को मोम की तरह पिघलाकर बाहर निकालने में मदद करते हैं. एक चम्मच अलसी पाउडर नाश्ते में मिलाकर लेना फायदेमंद माना जाता है.

Photo Credit: Canva

5. काला चना

काले चने में भरपूर प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट्स पाए जाते हैं, जो लिपिड प्रोफाइल को संतुलित रखते हैं. भिगोया हुआ काला चना रोज सुबह खाने से कोलेस्ट्रॉल और वजन दोनों प्राकृतिक रूप से नियंत्रित रहते हैं.

6. नींबू

नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड ब्लड में जमा फैट को घोलकर बाहर निकालने में मदद करता है. गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर रोज पीने से शरीर डिटॉक्स होता है और कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है.

7. सरसों का तेल

कई लोग इसे सिर्फ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसमें ओमेगा-3, मोनोअनसैचुरेटेड फैट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो हार्ट की नसों को चौड़ा रखते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं.

आपके घर की रसोई सिर्फ भोजन बनाने की जगह नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक औषधालय है. कोलेस्ट्रॉल कोई असाधारण बीमारी नहीं है जिसे केवल दवाएं ही ठीक कर सकें. सही खान-पान, समय पर नींद, व्यायाम और किचन में मौजूद ये साधारण दिखने वाली चीजें आपके दिल को मजबूत बनाकर कोलेस्ट्रॉल को जड़ से कम कर सकती हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)