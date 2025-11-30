सफेद शहद खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? White Honey के चमत्कारिक फायदे, शहद रोज खा सकते हैं क्या

Disease Cured by White Honey (Safed Shahad Ke Fayde): आजकल मार्केट में कई तरह के शहद मिलते हैं कच्चा शहद, ऑर्गेनिक शहद, वन फ्लावर हनी और अब एक नया नाम तेजी से वायरल हो रहा है सफेद शहद (White Honey). प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में भी सफेद शहद का जिक्र किया. आमतौर पर हम शहद को सुनहरे या भूरे रंग का मानते हैं, लेकिन सफेद शहद देखने में बिल्कुल मलाई जैसा, हल्का सफेद और स्वाद में बहुत ही सौम्य होता है. इस खास तरह के शहद के बारे में कहा जाता है कि यह सामान्य शहद से ज्यादा पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर होता है. कई देशों में इसे सुपर-हनी कहा जाता है. सवाल यह भी है आखिर सफेद शहद खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है और क्या इसे रोजाना खाया जा सकता है?

सफेद शहद क्या है और यह खास क्यों है?

सफेद शहद किसी केमिकल प्रोसेस से नहीं बनता, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से उन फूलों से प्राप्त होता है जिनका रस हल्का या सफेद रंग लिए होता है. यह देखने में क्रीम जैसा, मुलायम और हल्के स्वाद वाला होता है. इसके एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण इसे औषधियों जैसा प्रभाव देते हैं.

सफेद शहद कौन सी बीमारियों में फायदेमंद है? | In which Diseases is White Honey Beneficial?

1. गले और साइनस की समस्या

सफेद शहद गले की खराश, खांसी, टॉन्सिल और जमाव को कम करता है. इसका सेवन गले को कोटिंग देता है जिससे बैक्टीरिया पनप नहीं पाते. सर्दी-जुकाम में यह किसी दवाई से कम असरदार नहीं.

2. पेट की कई दिक्कतों में राहत

यह पाचन को मजबूत करता है, एसिडिटी कम करता है और कब्ज में राहत देता है, जिन लोगों को बार-बार पेट फूलने या गैस की दिक्कत होती है, उनके लिए यह रामबाण माना जाता है.

3. इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार

इसमें मौजूद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे वायरल इंफेक्शन, बार-बार बुखार और थकान जैसी समस्याएं कम होती हैं.

4. त्वचा और घाव भरने में उपयोगी

सफेद शहद त्वचा पर लगाने से जलन कम होती है और कटे-छिले घाव जल्दी भरते हैं. इसके मॉइस्चराइजिंग गुण त्वचा को ग्लो देते हैं.

5. हार्ट और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल

कुछ लोग इसे हार्ट-फ्रेंडली हनी कहते हैं. यह खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) कम करने में सहायता करता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है.

क्या सफेद शहद रोज खाया जा सकता है?

जी हां, लेकिन सीमित मात्रा में. रोजाना 1 से 2 चम्मच सफेद शहद पानी के साथ या सीधे खाया जा सकता है. यह चीनी का बेहतरीन विकल्प है. डायबिटीज वाले लोगों को सेवन डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए, क्योंकि यह प्राकृतिक होने के बावजूद मिठास से भरपूर होता है.

सफेद शहद सिर्फ स्वादिष्ट नहीं, बल्कि कई बीमारियों का प्राकृतिक इलाज भी है. यह गले की समस्या, इम्यूनिटी की कमी, कमजोर पाचन, त्वचा की परेशानियों और हार्ट हेल्थ में मददगार साबित होता है. अगर आप इसे अपने रोजाना के खान-पान में शामिल करते हैं, तो यह आपकी सेहत को अंदर से मजबूत बनाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)