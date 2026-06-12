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नाश्ते में बनाएं कुछ नया, टेस्टी और हेल्दी, नोट करें कॉर्न उपमा की ये रेसिपी

अगर रोज-रोज पोहा, पराठा या ब्रेड खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार नाश्ते में कॉर्न उपमा ट्राई करें. मीठे और रसदार कॉर्न के दाने इस साधारण उपमा को खास स्वाद देते हैं.

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नाश्ते में बनाएं कुछ नया, टेस्टी और हेल्दी, नोट करें कॉर्न उपमा की ये रेसिपी
Corn Upma
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अगर आप रोज-रोज पोहा, पराठा या ब्रेड खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार नाश्ते में कॉर्न उपमा ट्राई करें. मीठे और रसदार कॉर्न के दाने इस साधारण उपमा को खास स्वाद देते हैं. यह रेसिपी जल्दी बन जाती है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है. खास बात यह है कि इसमें फाइबर, विटामिन और ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व भी भरपूर होते हैं.

सामग्री-

  • 1 कप सूजी
  • 1 कप स्वीट कॉर्न के दाने
  • 1 प्याज बारीक कटा हुआ
  • 1 गाजर बारीक कटी हुई
  • 1 हरी मिर्च कटी हुई
  • 1 छोटा चम्मच राई
  • 8-10 करी पत्ते
  • 2 बड़े चम्मच तेल
  • 2½ कप पानी
  • स्वादानुसार नमक
  • 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस
  • हरा धनिया सजाने के लिए

बनाने की विधि-

1. सूजी को भून लें

एक कड़ाही में सूजी को बिना तेल के 4-5 मिनट तक हल्का सुनहरा होने तक भून लें. फिर इसे अलग निकालकर रख दें.

2. तड़का तैयार करें

उसी कड़ाही में तेल गर्म करें. राई डालें और चटकने दें. इसके बाद करी पत्ते, हरी मिर्च और प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें.

3. सब्जियां और कॉर्न डालें

अब गाजर और स्वीट कॉर्न डालकर 2-3 मिनट तक पकाएं ताकि उनका स्वाद अच्छी तरह निकल आए.

4. पानी मिलाएं

कड़ाही में पानी और नमक डालें. पानी में उबाल आने दें.

5. सूजी डालें

आंच धीमी करें और धीरे-धीरे भुनी हुई सूजी डालते जाएं. साथ ही लगातार चलाते रहें ताकि गांठें न बनें.

6. पकाकर तैयार करें

उपमा को 3-4 मिनट तक ढककर पकाएं. जब सूजी सारा पानी सोख ले, तो गैस बंद कर दें.

7. अंतिम टच दें

नींबू का रस और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं.

गरमा-गरम कॉर्न उपमा को नारियल चटनी, दही या टमाटर की चटनी के साथ परोसें. यह हल्का, स्वादिष्ट और पेट भरने वाला नाश्ता है जो दिन की शानदार शुरुआत कर सकता है.

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