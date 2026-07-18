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मानसून में भुट्टा को सेहतमंद तरीके से कैसे खाएं- मक्खन, नींबू या मसाला क्या है परफेक्ट कॉम्बिनेशन

बारिश के मौसम में भुट्टा खाने का मजा ही बिल्कुल अलग होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको खाने का सही तरीका क्या है?

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मानसून में भुट्टा को सेहतमंद तरीके से कैसे खाएं- मक्खन, नींबू या मसाला क्या है परफेक्ट कॉम्बिनेशन
भुट्टे को खाने का सही तरीका क्या है?
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कई भारतीयों के लिए, मानसून और ताजे भुने भुट्टे की खुशबू का कोई खास महत्व नहीं होता. भुट्टा इस मौसम का पसंदीदा नाश्ता है, चाहे सड़क किनारे रेडी वाले से खरीदा जाए या घर पर भुना जाए. लेकिन इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है - क्या इसे मक्खन के साथ, नींबू के साथ खाना चाहिए या मसाले के साथ? 

तीनों ही इस पौष्टिक अनाज को स्वाद देते हैं, लेकिन इनके पोषक तत्वों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ते हैं, जिससे ये स्वास्थ्य के लिहाज से सबसे अच्छे या सबसे खराब विकल्प बन जाते हैं. सेलिब्रिटी डाइटिशियन और वेलनेस कोच सिमरत कथूरिया ने बताया कि भुट्टे को किस तरह से खाना सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है.

भुट्टा मानसून का सेहतमंद नाश्ता क्यों है?

मक्के में अच्छी मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, फोलेट और विटामिन बी6 के साथ-साथ मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे कई मिनरल्स भी पाए जाते हैं.  इसमें ल्यूटिन और जेक्सैंथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो आंखों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. मानसून के मौसम में मिलने वाले तले हुए व्यंजनों की तुलना में यह एक बेहतर स्नैक ऑप्शन है, क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर हमें तृप्त रखता है, पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है. सही टॉपिंग के साथ भूनने से बिना अधिक वसा मिलाए अधिकांश पोषक तत्व बरकरार रहते हैं.

सबसे हेल्दी टॉपिंग नींबू है

भुट्टा का आनंद लेने के लिए सबसे हेल्दी ऑप्शन फ्रेश नींबू है. नींबू में लगभग कोई कैलोरी नहीं होती, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व विटामिन सी प्रदान करता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, कोलेजन उत्पादन और आयरन के अवशोषण में मदद करता है. खाद्य पदार्थों से प्राप्त आयरन पशु उत्पादों से प्राप्त आयरन की तुलना में उतना आसानी से अवशोषित नहीं होता है, और इसकी भरपाई के लिए, भोजन से आयरन के बेहतर अब्जॉर्प्शन के लिए भुट्टे को नींबू के साथ खाना सबसे अच्छा है. 

यह अपनी प्राकृतिक अम्लता के कारण स्वादों को भी अच्छी तरह से सोख लेता है, इसलिए एक्सट्रा नमक या फैट की जरूरत नहीं होती है.  मानसून की उमस भरी गर्मी में, नींबू की ताजगी शरीर को ठंडक पहुंचाती है, जिससे कभी-कभी अपच हो सकता है. नींबू का खट्टापन खाने को हल्का और स्वादिष्ट बनाने में भी मदद करता है.

मक्खन के बारे में क्या?

मक्खन भुट्टा को स्वाद में लजीज बनाता है, लेकिन हां, थोड़ा-थोड़ा करके और बार-बार इस्तेमाल करना ही सही तरीका है. कुछ फैट्स में सॉल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट (ल्यूटीन और जेक्सैंथिन) मक्खन के साथ मिलाने पर बेहतर तरीके से अवशोषित होते हैं, भले ही मक्खन की मात्रा कम ही क्यों न हो. 

मक्खन में कैलोरी और सैचुरेटेड फैट की मात्रा लगभग बराबर होती है. भुने हुए भुट्टे पर मक्खन लगाने से, जो वैसे तो एक पौष्टिक नाश्ता है, कैलोरी जल्दी बढ़ जाती है. मक्खन पसंद करने वालों को इसे 1 चम्मच से ज्यादा नहीं डालना चाहिए. इससे स्वाद तो बढ़ता है लेकिन कैलोरी नहीं बढ़ती. जो लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं या जिन्हें हाई बीपी, ब्लड शुगर या दिल के रोग हैं, उन्हें इसकी मात्रा का ध्यान रखना चाहिए.

क्या मसाला ही सही ऑप्शन है?

भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, धनिया पाउडर या चाट मसाला, इनसे मसाले तैयार किए जा सकते हैं जो कम कैलोरी के साथ भुट्टे का स्वाद बढ़ा सकते हैं. कुछ मसाले एंटीऑक्सीडेंट और सूजन-रोधी गुणों से भी भरपूर होते हैं. लेकिन चिंता की बात है इनमें मौजूद सोडियम. आम तौर पर मिलने वाले चाट मसालों और मसाला मिश्रणों में नमक की मात्रा अधिक होती है. 

बहुत से लोग जरूरत से ज्यादा नमक खाते हैं, जिससे शरीर में पानी जमा हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, खासकर उन लोगों में जो प्रोसेस्ड फूड आइटम्स का सेवन ज्यादा करते हैं. एक हेल्दी ऑप्शन बनाने के लिए, सूखे मसाले, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च और भुना हुआ जीरा पाउडर मिलाकर अपने मसाले का मिश्रण खुद बनाएं. इससे सोडियम का लेवल कंट्रोल में रहेगा और स्वाद भी बरकरार रहेगा.

मानसून में सफाई भी जरूरी है

हालांकि, सिर्फ मसाले ही मायने नहीं रखते. बारिश के मौसम में भी भोजन की स्वच्छता उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी मानसून में. ऐसे विक्रेता को चुनें जो भुट्टे को खुली आग पर सेंकता हो, न कि पहले से पके हुए भुट्टे जो बाहर धूप में रखे गए हों. भुट्टा भूनते समय ध्यान रखें कि वह अच्छी तरह से भुन जाए - जितना कम पका होगा, उसमें संक्रमण होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी. आधे नींबू या घंटों बाहर रखे गए मसालों के मिश्रण का प्रयोग न करें. सबसे अच्छा होगा कि आप घप पर ही भुट्टे को भूनकर खाएं.

परफेक्ट कॉम्बिनेशन

पोषण की दृष्टि से, भुट्टे को ताजे नींबू के रस, घर के बने मसालों के मिश्रण की थोड़ी सी मात्रा और थोड़े से नमक के साथ खाना सबसे अच्छा ऑप्शन है. इससे भुट्टे के नेचुरल गुण बरकरार रहते हैं और स्वाद भी बढ़ता है, साथ ही कैलोरी या नमक की मात्रा भी ज्यादा नहीं बढ़ती. आप मक्खन का सेवन पूरी तरह से बंद न करें. कभी-कभी थोड़ी मात्रा में मक्खन खाना ठीक ही रहता है. इस आहार का वास्तविक लाभ यह है कि आप भोजन की मात्रा को नियंत्रित कर रहे हैं, न कि किसी खाद्य पदार्थ को पूरी तरह से छोड़ रहे हैं.

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