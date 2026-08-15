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एआई ट्रेनिंग, फ्री कोचिंग, स्पोर्ट्स टैलेंट हंट...पीएम मोदी के भाषण में छाया रहा GenZ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों को संबोधित किया. इस दौरान पीएम ने AI स्किल की ट्रेनिंग से लेकर फ्री कोचिंग से जुड़े कई बड़े ऐलान किए. पीएम मोदी ने 5 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने की बात भी कही.

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एआई ट्रेनिंग, फ्री कोचिंग, स्पोर्ट्स टैलेंट हंट...पीएम मोदी के भाषण में छाया रहा GenZ
गरीब और मिडल क्लास परिवारों के बच्चों को मिलेगी फ्री कोचिंग: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर से 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित किया. इस दौरान पीएम ने GenZ के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. पीएम मोदी ने लालकिले से कहा, युवाओं को एआई स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी. आनेवाले समय के लिए युवाओं को तैयार किया जाएगा. पीएम ने कहा, "जमाना डेटा सेंटर, एआई का है. हमें भारत को इनोवशन का हब बनना है. इसलिए भारत के 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रैनिंग दिलाई जाएगी". इसके अलावा पीएम ने फ्री कोचिंग का जिक्र भी किया. पीएम ने कहा, "प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग देने का नेटवर्क तैयार किया जाएगा. इससे गरीब और मिडल क्लास परिवारों को फायदा होगा". 

पीएम ने खेलो इंडिया का भी जिक्र किया और कहा कि खेलो इंडिया के तहत युवाओं को मौके मिले हैं. हम 2036 में ओलंपिक के दावेदार बनकर उभरे हैं. 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजक होगा. दुनिया में 40 तरह के गेम हैं. करीब 325 तरह की स्पर्धाएं होती हैं. इनमें से दो तिहाई खेलों में भारत कहीं नहीं होता. हम क्वॉलिफाई नहीं करते. 

बच्चों को ट्रेनिंग देकर खिलाड़ी बनाएंगे

पीएम मोदी ने कहा, "हमने तय किया है कि 2036 का ओलंपिक भारत में हो. इसके अलावा जिन विधाओं में भारत खेलता ही नहीं है, उनमें भी हमें अपनी उपस्थिति और सामर्थ्य बढ़ाना है. यदि हमें 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज से ही 5 से 15 साल तक की आयु के बच्चों में खेल प्रतिस्पर्धा निखारनी होगी. हम टैलंट हंट चलाएंगे और बच्चों को ट्रेनिंग देकर अच्छे खिलाड़ी तैयार करेंगे".

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