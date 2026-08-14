कल का मौसम, 15 अगस्त: दिल्ली, यूपी, बिहार से MP तक भारी बारिश, 13 राज्यों में IMD का अलर्ट

Kal Ka Mausam, 15 August 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. उत्तर भारत में मॉनसून एक्टिव है, वहीं पूर्वी इलाके में बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन की वजह से लगातार बारिश हो रही है. इस बीच मौसम विभाग ने कल यानी 15 अगस्त के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. आईएमडी के डेली बुलेटिन के अनुसार, कल देशभर के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश का अलर्ट है. इसमें दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश से लेकर ओडिशा और बंगाल शामिल है. जानिए कल कहां कैसा मौसम रहेगा.

दिल्ली-NCR में बारिश का अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है. कई इलाकों में बारिश हो रही है. इस बीच मौसम विभाग ने कल के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया है. कल भी मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही रहने वाला है. इस दिन अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है. आसमान सामान्य तौर पर बादलों से घिरा रहेगा और बारिश हो सकती है. हालांकि कल उमस भी परेशान कर सकती है. आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक 14 से 19 अगस्त तक आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और लगभग हर दिन हल्की बारिश के आसार हैं.

यूपी के कई जिलों में भी कल भारी बारिश

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल और 16-20 अगस्त के दौरान बड़े इलाके में बारिश की संभावना है. 15 अगस्त और 18-19 अगस्त को कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है. 16 अगस्त तक बड़े इलाके में बारिश की संभावना है.

बिहार में कल कैसा रहेगा मौसम?

आईएमडी के अनुसार बिहार में भी कल बारिश का मिजाज ऐसा ही रहेगा. कल राज्य के कई जिलों में बारिश होने के आसार हैं. वहीं 16-19 अगस्त के दौरान व्यापक बारिश की संभावना है. बारिश का यह दौर 20 अगस्त तक जारी रहेगा. इस दौरान तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा) चलने की भी संभावना है.

कल इन राज्यों में भी बारिश का आसार

भारी से बहुत भारी बारिश: पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है.

भारी बारिश: जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है.

अगले हफ्ते तक का पूर्वानुमान

पश्चिम बंगाल पर बने डिप्रेशन के असर से कल पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

हिमालयी क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

20 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद और उत्तराखंड में काफी बड़े इलाके में या पूरे इलाके में बारिश होने की संभावना है.

कल हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और पंजाब में, 16 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 16-20 अगस्त के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी बड़े इलाके में या पूरे इलाके में बारिश होने की संभावना है.

20 अगस्त तक उत्तराखंड में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है.

मध्य प्रदेश में 16 अगस्त तक, छत्तीसगढ़ में 20 अगस्त तक काफी ज्यादा या व्यापक बारिश होने की संभावना है.

बिहार में कल और 20 अगस्त को, ओडिशा में 16 अगस्त और 20 अगस्त को कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है.

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