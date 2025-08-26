कब्ज से लेकर वजन घटाने तक, जानें हरड़ के फायदे और नुकसान | Harad (Haritaki/Kadukka podi) ke Fayde aur Nuksan

Harad (Haritaki/Kadukka podi) ke Fayde aur Nuksan: आयुर्वेद में हरड़ को एक महत्वपूर्ण औषधि माना गया है, इसे हरीतकी भी कहा जाता है. हरीतकी (Haritaki या Kadukka podi) त्रिफला के तीन फलों में से एक महत्वपूर्ण फल है। आयुर्वेद में हरीतकी का उपयोग औषधि के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता है. यह स्वाद में कड़वी होती है, लेकिन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. हरड़ का इस्तेमाल पाउडर, चूर्ण, काढ़ा या फिर त्रिफला के रूप में ज्यादा किया जाता है.

Harad benefits in Hindi: यह न केवल औषधीय गुणों से भरपूर है, बल्कि सेहत और सुंदरता दोनों के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। हरीतकी का फल, जड़ और छाल सभी का विभिन्न उपचारों में इस्तेमाल होता है। आइए, हरीतकी के फायदे और गुणों (Harad ke benefits) के बारे में विस्तार से जानते हैं.

हरड़ के फायदे (Harad benefits in Hindi | Harad ke Fayde)

1. पाचन में सुधार – हरड़ को प्राकृतिक पाचक औषधि माना जाता है. यह कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं को दूर करती है. Also Read: मोरिंगा पाउडर खाने के फायदे और नुकसान | Moringa Powder Benefits and Side Effect

2. कब्ज से राहत – अगर आपको कब्ज की समस्या है तो हरड़ का चूर्ण रात को गुनगुने पानी या दूध के साथ लेने से आपकी कब्ज की समस्या दूर हो सकती है.

3. इम्यूनिटी बूस्टर – इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं.

4. वजन घटाने में मददगार – इसके नियमित सेवन से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है जिससे वजन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है. Also Read: मखाना खाने के फायदे और नुकसान | Makhana Khane Ke Fayde aur Nuksan

5. डायबिटीज में फायदेमंद – डायबिटीज के मरीजों के लिए भी ये काफी असरदार है. हरड़ ब्लड शुगर के लेवल को संतुलित रखने में सहायक होती है.

6. त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद – हरड़ में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जिससे हरड़ का लेप लगाने से मुंहासे, दाग-धब्बे और त्वचा संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है. साथ ही बाल झड़ने की समस्या भी कम होती है.

7. मुंह की समस्याओं में उपयोगी – यह दांतों और मसूड़ों की मजबूती के लिए अच्छा माना जाता है. हरड़ का पेस्ट लगाने से दांतों का दर्द और बदबू कम होती है.

8. शरीर को डिटॉक्स करती है – हरड़ शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालकर खून को साफ करने में मदद करती है.

Also Read: चिया सीड्स के फायदे, सेवन का तरीका और नुकसान- Chia Seeds in Hindi



हरड़ के नुकसान (Side Effects of Harad​ | Harad ke nuksan)

जैसे हर दवा के साइड इफेक्ट होते हैं वैसे ही हरड़ के भी कुछ नुकसान होते हैं, खासकर अगर इसका ज्यादा मात्रा में सेवन किया जाए तो:

ज्यादा सेवन से दस्त और पेट दर्द हो सकता है.

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन नहीं करना चाहिए.

कमजोर शरीर या बहुत दुबले-पतले लोगों के लिए इसका ज्यादा सेवन कमजोरी बढ़ा सकता है.

हरड़ की तासीर गरम होती है, इसलिए ज्यादा मात्रा में हरड़ का सेवन करने से दस्त लग सकते हैं.

Also Read: अंजीर खाने के फायदे और नुकसान | Anjeer Khane Ke Fayde aur Nuksan

निष्कर्ष :

हरड़ कई बीमारियों के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसका सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए, वरना नुकसान हो सकती है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए हरड़ लेने से पहले अपने डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast In Hindi: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)