कोलेजन बूस्ट करने के लिए क्या खाएं? ये 4 सुपरफूड्स कर सकते हैं आपकी मदद

Collagen Badhane Ke Liye Kya Khana Chahie: कोलेजन शरीर में पाया जाने वाला एक नेचुरल प्रोटीन है जो न सिर्फ स्किन को ग्लोइंग और यंग बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि हड्डियों, नाखूनों, मांसपेशियों, कार्टिलेज, मांसपेशियों, और कार्टिलेज को भी मजबूत बनाए रखने में सहायक है, लेकिन एजिंग के साथ शरीर में कोलेजन का उत्पादन धीरे-धीरे कम होने लगता है, जिससे त्वचा ढीली पड़ने लगती है और चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं. इलसिए आज हम आपको कुछ ऐसे सुपरफूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनका सेवन कोलेजन को बूस्ट करने में मदद कर सकता है.

Collagen Rich Food | Collagen Badhane Ka Tarika | Natural Collagen Kaise Badhaye

कोलेजन बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?

विटामिन सी: विटामिन सी से भरपूर चीजें जैसे संतरा, आंवला, कीवी, पपीता और स्ट्रॉबेरी का नियमित रूप से सेवन कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है.

हरी सब्जियां: पालक, मेथी, सरसों, और बथुआ जैसी हरी सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी से भरपूर हैं. ऐसे में अगर आप इन्हें डाइट में शामिल करते हैं, तो कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है और त्वचा को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाया जा सकता है.

मछली: मछली कोलेजन बूस्ट करने का एक बेहतरीन स्रोत है. इसका सेवन न सिर्फ स्किन की हेल्थ को बेहतर बनाता है बल्कि कोलेजन प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है.

बीज और नट्स: अखरोट, बादाम, चिया सीड्स और अलसी के बीज जिंक, ओमेगा-3 और विटामिन ई से भरपूर हैं जो कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देते हैं और स्किन को पोषण देते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)