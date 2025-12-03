Homemade Collagen Powder: घर पर कोलेजन पाउडर कैसे बनाएं, चेहरे के लिए सबसे अच्छा घरेलू कोलेजन क्या है?

Homemade Collagen Powder: बढ़ती उम्र में शरीर में कई बदलाव आना स्वाभाविक है. ऐसे ही उम्र के साथ-साथ त्वचा पतली और कम लोचदार हो जाती है, झुर्रियां और ढीलापन आने लगता है. इसके साथ ही रूखेपन की समस्या बढ़ जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि त्वचा की ऊपरी परतें पतली हो जाती हैं, कोलेजन, इलास्टिन और हाइलूरोनिक एसिड जैसे पदार्थ कम हो जाते हैं. त्वचा को बेहतर बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी कोलेजन होता है. दरअसल, कोलेजन त्वचा में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है, जो इसे लचीलापन और दृढ़ता प्रदान करता है. हालांकि, बाजार में कोलेजन सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, लेकिन यह महंगे होते हैं. ऐसे में आप घर पर खुद का कोलेजन बना सकते हैं. डॉ. मनोज दास ने घर पर कोलेजन बनाने का उपाय बताया है.

डॉ. मनोज दास के मुताबिक, घर पर कोलेजन बनाने के लिए गुलाब की पत्ती, मेथी दाना, मुलेठी, मोरिंगा और सौंफ का पाउडर की आवश्यकता होगी. गुलाब की पत्ती, मेथी दाना, मुलेठी, मोरिंगा और सौंफ के पाउडर को मिलाकर एक डिब्बे में रख लें. इस पाउडर को दिन में दो बार लेना है. एक चम्मच सुबह गर्म दूध या पानी के साथ लें. इसी तरह एक चम्मच रात में लेना है. डॉ. मनोज दास ने बताया कि इसे नियमित रूप से लेने पर बहुत ही फायदा मिलता है. हालांकि, इसके रिजल्ट एक दम नहीं मिलेंगे, 4-6 महीने तक नियमित रूप से लेने पर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. दरअसल, गुलाब की पत्ती, मुलेठी, मोरिंगा और सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन होते हैं, जो कोलेजन को नुकसान से बचाते हैं और त्वचा की हेल्थ को बेहतर बनाते हैं. मेथी दाना ओमेगा-3 और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व प्रदान करता है, जो त्वचा के पोषण में सहायक होते हैं.

गुलाब की पत्तियां

गुलाब की पत्तियां त्वचा को निखारने, नमी देने और दाग-धब्बे कम करने में बहुत फायदेमंद हैं. ये त्वचा को ठंडक पहुंचाती हैं, मुंहासों और लालिमा को कम करती हैं और प्राकृतिक चमक बढ़ाती हैं.

मेथी दाना त्वचा के लिए कई तरह से फायदेमंद है. यह मुंहासे कम करने, त्वचा को चमकदार बनाने और झुर्रियों को कम करने में मददगार है. इसमें मौजूद पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को हाइड्रेट करते हैं और उसे कसने में मदद करते हैं.

मुलेठी पाउडर के त्वचा के लिए सबसे बेहतरीन है. मुलेठी में पाए जाने वाले प्राकृतिक यौगिक, ग्लैब्रिडिन की बदौलत, मुलेठी मेलेनिन के उत्पादन को रोकती है.

मोरिंगा पाउडर के रोगाणुरोधी और कवकरोधी गुण त्वचा को स्वस्थ बनाने और किसी भी संक्रमण या छोटे-मोटे घावों से राहत दिलाने में मदद करते हैं.

सौंफ त्वचा के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह मुंहासे, दाग-धब्बे और झुर्रियों को कम करने में मदद करती है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन त्वचा को चमकदार और स्वस्थ बनाते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.