इन 4 लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए अमचूर, ज्यादा अमचूर खाने के नुकसान

Amchur Powder Ke Nuksan: हर किचन में पाया जाने वाला अमचूर एक ऐसा मसाला है जो न केवल खाने में खटास और स्वाद बढ़ाने का काम करता है, बल्कि शरीर के लिए भी कई फायदे पहुंचा सकता है. बता दें, यह मसाला कच्चे आम को सुखाकर बनाया जाता है और पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है? विटामिन सी, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पोषक तत्वों से भरपूर ये मसाला कई लोगों के नुकसानदायक भी हो सकता है. आइए जानते हैं अमचूर खाने के क्या नुकसान हैं?

अमचूर खाने के क्या नुकसान हैं?

एसिडिटी: अमचूर में पाए जाने वाले अम्लीय गुण का जरूरत से ज्यादा सेवन पेट में गैस, जलन और एसिडिटी की समस्या का कारण बन सकता है. इसलिए जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स या गैस्ट्रिक की परेशानी रहती है, उन्हें अमचूर के सेवन से बचना चाहिए.

दांत: अमचूर का खट्टापन दांतों की एनामेल पर बुरा असर डाल सकता है. ज्यादा मात्रा में अमचूर खाने से दांतों में कैविटी का खतरा भी बढ़ा सकता है.

किडनी: अमचूर में ऑक्सालेट्स की मात्रा ज्यादा होती है जो किडनी स्टोन का कारण बन सकती है. इसलिए जिन लोगों को किडनी से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें अमचूर का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए.

स्किन: कई लोगों को ज्यादा अमचूर खाने से एलर्जी हो सकती है, जिससे त्वचा पर चकत्ते, खुजली या सूजन हो सकती है. स्किन को ठीक रखने के लिए ज्यादा अमचूर न खाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)