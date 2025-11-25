विज्ञापन

किन चीजों में सबसे ज्यादा कोलेजन होता है? स्किन की डॉक्टर ने बताया चेहरे में कोलेजन उत्पादन कैसे बढ़ाएं

Foods High in Collagen: डर्मेटोलॉजिस्ट गुरवीन वड़ैच के अनुसार, हमारे आसपास कई ऐसी नेचुरल चीजें हैं, जिनमें सप्लीमेंट्स से भी ज्यादा कोलेजन या कोलेजन बनाने वाले तत्व पाए जाते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
किन चीजों में सबसे ज्यादा कोलेजन होता है? स्किन की डॉक्टर ने बताया चेहरे में कोलेजन उत्पादन कैसे बढ़ाएं
कोलेजन उत्पादन कैसे बढ़ाएं?

What food has the most collagen in it: अच्छी, हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए कोलेजन बेहद जरूरी माना जाता है. कोलेजन हमारी स्किन को टाइट, स्मूद और जवां बनाए रखने में मदद करता है. हालांकि, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में इसका स्तर कम होने लगता है, जिससे चेहरे पर झुर्रियां, ढीलापन और ड्राईनेस दिखाई देने लगती है. इसी वजह से लोग सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट गुरवीन वड़ैच के अनुसार, हमारे आसपास कई ऐसी नेचुरल चीजें हैं, जिनमें सप्लीमेंट्स से भी ज्यादा कोलेजन या कोलेजन बनाने वाले तत्व पाए जाते हैं. डर्मेटोलॉजिस्ट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर 5 ऐसे ही फूड्स के बारे में बताया है. आइए जानते हैं कोलेजन बढ़ाने के लिए क्या खाएं- 

चेहरे पर Retinol Serum लगाने से क्या होता है? सुबह या रात किस समय लगाएं रेटिनॉल, स्किन की डॉक्टर से जान लें

नंबर 1- बोन ब्रोथ

डॉक्टर वड़ैच के अनुसार, बोन ब्रोथ को कोलेजन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है. इसमें मौजूद नेचुरल कोलेजन, अमीनो एसिड और मिनरल्स पानी में घुल जाते हैं. इसे नियमित रूप से लेने से स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है और जोड़ों को भी मजबूती मिलती है.

नंबर 2- चिकन और फिश

चिकन और मछली, खासकर फुल फिश विद स्किन, कोलेजन के बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत हैं. मछली की स्किन और चिकन के कनेक्टिव टिश्यूज में उच्च मात्रा में कोलेजन पाया जाता है. नॉन-वेज खाने वालों के लिए यह शरीर में कोलेजन बढ़ाने का बहुत आसान तरीका है.

नंबर 3- खट्टे फल और बैरीज

खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, कीवी और स्ट्रॉबेरी जैसी बैरीज में विटामिन C बहुत अधिक मात्रा में होता है. विटामिन C शरीर में कोलेजन बनाने की प्रक्रिया यानी कोलेजन सिंथेसिस को तेज करता है. इसलिए इन फलों को रोजाना शामिल करना स्किन हेल्थ के लिए फायदेमंद है.

नंबर 4- एग व्हाइट

अंडे का सफेद हिस्सा (एग व्हाइट) प्रोलीन का बढ़िया स्रोत है. प्रोलीन एक अमीनो एसिड है जो कोलेजन बनने में अहम भूमिका निभाता है. ऐसे में अगर एग व्हाइट को ब्रेकफास्ट में शामिल किया जाए, तो यह स्किन और बाल दोनों के लिए अच्छा असर दिखा सकता है.

नंबर 5- हरी पत्तेदार सब्जियां

पालक, केल, मेथी और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों में क्लोरोफिल भरपूर मात्रा में होता है. क्लोरोफिल न सिर्फ शरीर को डिटॉक्स करता है बल्कि कोलेजन उत्पादन को भी सपोर्ट करता है. ये सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होती हैं, जो स्किन को पर्यावरणीय नुकसान से बचाती हैं.

ऐसे में अगर आप बिना सप्लीमेंट लिए अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो इन प्राकृतिक चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना सबसे अच्छा तरीका है. कोलेजन को बढ़ाने के साथ-साथ ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर बनाती हैं. ऐसे में इनके नियमित और संतुलित सेवन से आपकी स्किन पहले से ज्यादा स्मूद, टाइट और जवां दिख सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Collagen, Skincare, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com