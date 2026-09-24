चावल में कीड़ा लगने से कैसे बचाएं? ये देसी जुगाड़ आएगा काम

खाने-पीने की चीजों में कीड़े लगना. खासतौर पर चावल और आटे के डिब्बे में घुन या कीड़े पड़ जाना बहुत झुंझलाहट पैदा करता है. हम चाहे जितना भी एयर-टाइट डिब्बे का इस्तेमाल कर लें या चावल को सूखी जगह पर रख लें, फिर भी ये कीड़े चुपके से अंदर अपनी जगह बना ही लेते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण है कि कीड़ों को ठंडी और अंधेरी जगह बहुत पसंद होती है, और चावल का डिब्बा उनके लिए एकदम सही घर बन जाता है. क्या आप भी इस समस्या से परेशान हैं? अगर हां, तो ये स्टोरी पूरी पढ़ें.

घबराने की कोई बात नहीं है, इन कीड़ों को भगाने के लिए आपको बाजार से कोई महंगे या केमिकल वाले प्रोडक्ट्स लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आपकी रसोई में ही ऐसी कई चीजें मौजूद हैं, जिनके इस्तेमाल से चावल हमेशा सुरक्षित और साफ रह सकते हैं.

चावल में कीड़े लग जाए तो क्या करें?

तेजपत्ता:

यह बहुत ही असरदार तरीका है, चावल के डिब्बे में 2 से 3 बड़े तेजपत्ता बीच-बीच में रखकर डिब्बा अच्छी तरह बंद कर दें. इसकी महक से कीड़े कोसों दूर भागते हैं.

ताजा नीम की पत्तियां:

नीम की तेज़ गंध कीड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं होती. थोड़े से नीम के पत्ते लेकर चावल के डिब्बे में मिला दें. इससे चावल में कभी घुन नहीं लगेंगे और वे सुरक्षित रहेंगे.

लहसुन की कलियां:

लहसुन हर किचन में आसानी से मिल जाता है. लहसुन की कुछ कलियों को छीलकर चावल के डिब्बे में डाल दें और डिब्बा एयर-टाइट बंद कर दें. यह तरीका बहुत तेजी से काम करता है.

लौंग की खुशबू:

मुट्ठी भर साबुत लौंग चावल के डिब्बे में डाल दीजिए. लौंग की महक इतनी तेज़ होती है कि कीड़े उसके पास भी नहीं फटकते. यह चावल को बचाने का एक पूरी तरह नेचुरल तरीका है.

धूप दिखाना:

अगर आपके चावलों में पहले से ही कीड़े लग चुके हैं, तो उन्हें एक थाली में फैलाकर थोड़ी देर धूप में रख दें. धूप की गर्मी कीड़ों को बर्दाश्त नहीं होती और वे तुरंत भाग जाते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान:

नया चावल बाजार से लाते ही उसे 3 से 4 दिन के लिए फ्रीजर में रख दें, इससे उसमें मौजूद कीड़े के अंडे खत्म हो जाते हैं. इसके अलावा, पुराने और नए चावल को कभी भी आपस में न मिलाएं, वरना पुराना कीड़ा नए चावल को भी खराब कर सकता है. चावल को हमेशा ऐसे डिब्बों में रखें जो हवा से पूरी तरह बंद हों.

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