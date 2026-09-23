दिल्ली सरकार बदलने वाली है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का नियम, अनधिकृत कॉलोनियों में लागू होंगे नए सर्किल रेट

दिल्ली में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन का नियम बदलने वाला है. इसके तहत लोग अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन दिल्ली के किसी भी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में करा सकेंगे. दिल्ली सरकार द्वारा सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ऐसा कदम उठाने का फैसला किया है. इस वजह से राजधानी में सब-रजिस्ट्रार कार्यालय की संख्या 22 से बढ़ा कर 29 कर दी गई है. जल्द ही दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में इस नियम का प्रस्ताव रखेगी.

घर बैठे रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा

दिल्ली सरकार घर बैठे प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी काम कर रही है. जिससे लोग आवेदन से लेकर रजिस्ट्रेशन तक घर बैठे मोबाइल और कंप्यूटर पर आसानी से कर सकेंगे. सब-रजिस्ट्रार के पास दस्तावेज कुछ मिनटों के लिए केवल डिजिटल साइन के लिए भेजा जाएगा. इसके बाद दस्तावेज खरीदार के DG Locker में चले जाएंगे. घर बैठे आवेदन और रजिस्ट्रेशन की सुविधा काफी अहम है.

अनधिकृत कॉलोनियों में नए सर्किल रेट होंगे लागू

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने नजफगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि लंबे समय से लंबित सर्किल रेट के रिवीजन पर सरकार ने पूरा काम कर लिया है. जल्द ही इसे लागू किया जाएगा. इसका मतलब यह है कि राजधानी दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में नए सर्किल रेट लागू किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा, क्षेत्र की 6 अन्य अनधिकृत कॉलोनियों में 33 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले 10 विकास कार्य पहले से प्रगति पर हैं. इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रवासियों को बेहतर सड़क, जल निकासी और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

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